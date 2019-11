Argentina vs. Tayikistán: fechas, horarios y canales de TV para ver el duelo por el Mundial Sub 17 Brasil 2019

Con la consigna de sellar su clasificación a octavos de final, Argentina choca contra Tayikistán en partido válido por la jornada 3 del grupo E del Mundial Sub 17 Brasil 2019 que se jugará en el Estadio Kléber Andrade, desde las 15:00 horas en Perú (17:00 horas en el país de la 'albiceleste').

Argentina vs. Tayikistán será transmitido, para todo América Latina, vía DirecTV Sports, pero si te encuentras en territorio argentino también lo podrás seguir a través de la TV Pública (Canal 7). Del mismo modo, los clientes de DirecTV tendrá la oportunidad de verlo EN VIVO ONLINE, en tablet o móvil, por DirecTV Play.

Ten en cuenta que Depor , a través de su página web, transmitirá el minuto a minuto del partido entre Argentina y Tayikistán , y te mostrará toda la información con tablas de posiciones, estadísticas, goles, jugadas polémicas, y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía de partidos y entérate cómo seguirlos online



▷ Champions League en vivo: resultados, calendario y canales para ver todos los partidos de fases de grupos



▷ Copa Libertadores en vivo: resultados, fecha, hora y canales para ver el River Plate vs. Flamengo

AQUÍ, Argentina vs. Tayikistán en vivo por el Mundial Sub 17: sigue la transmisión vía DirecTV. | Foto: FIFA AQUÍ, Argentina vs. Tayikistán en vivo por el Mundial Sub 17: sigue la transmisión vía DirecTV. | Foto: FIFA FIFA

"Es importante reaccionar a tiempo y los chicos dieron una muestra de carácter con los tres goles. Me voy conforme por el segundo tiempo que se llevó a cabo y la intención que tuvimos en la fase ofensiva". Estas dijo el directo técnico de Argentina , Pablo Aimar, luego de la remontada y victoria sobre Camerún, en la segunda jornada del grupo E del Mundial Sub 17.

El resultado (3-1) a favor los puso como líderes, junto a España, y los colocó en una situación expectante pues tienen que sumar mínimo un punto ante Tayikistán para asegurar su presencia en los octavos de final del certamen mundial. Sin embargo, los argentinos tendrá al frente tendrán un rival asiático complicado y que llega al Mundial Sub 17 como subcampeón de su Confederación, y con sed de revancha pues vuelve a estas instancias de la categoría desde 2007, cuando fue eliminado por Perú en octavos de final.

Los dirigidos por Pablo Aimar llegan a este último partido dejando una buena impresión de lo que fueron sus dos partidos anteriores (ante España y Camerún). Contra los ibéricos, uno de los candidatos al título, jugaron de igual a igual y tuvieron situaciones para obtener la ventaja. "Tuvimos los dos equipos situaciones para desnivelar el partido. Creo que fue un empate justo. Nos vamos bien porque se hicieron muchas de las cosas que entrenamos hace tiempo y debutaron a la altura de lo que exige un Mundial", manifestó el DT argentino en esa oportunidad tras el empate a 0 con España.

▷ Con remontada: Argentina derrotó a Camerún y domina el Grupo E del Mundial Sub 17 2019



▷ No tan rápido Leo: cambian de fecha el encuentro entre Argentina vs Uruguay en Fecha FIFA

Argentina necesita mínimo sumar un punto para asegurar su clasificación a los octavos de final. | Foto: FIFA Argentina necesita mínimo sumar un punto para asegurar su clasificación a los octavos de final. | Foto: FIFA FIFA

Contra Camerún, los argentinos demostraron el porqué son los vigentes campeones sudamericanos de la categoría. Lograron la remontada y victoria por 3-1, dejando mejor impresión en el accionar del equipo y arrebatándole las esperanzas al cuadro africano de avanzar a la siguiente instancia del Mundial Sub 17 , pues tendrá que vencer a España en la última fecha y esperar los resultados de los otros grupos para clasificar como uno de los mejores terceros.

Por su parte, Tayikistán , no tiene margen de error. Al cuadro asiático solo le sirve la victoria, otro marcador lo haría esperar los resultados de los demás grupos, para saber si logra avanzar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Los tayikos llegan al duelo contra Argentina tras ser humillados con un contundente 5-1 ante España. Los únicos tres puntos que lograron fue en la primera fecha, cuando vencieron por la mínima a Camerún.

Tayikistán no dejó buen aspecto ante España, un planteamiento sin posesión y basado en balones largos no le alcanzó para hacerle daño al cuadro ibérico. Si bien es cierto que mantiene opciones de avanzar a octavos de final, pero para ello tendrá que mostrar mejores variantes futbolísticas ante un Argentina que viene en alza y con el hambre de gloria de obtener el único título mundial que les falta.

Tayikistán necesita vencer a Argentina para avanzar a los octavos de final del Mundial sub 17. | Foto: FIFA Tayikistán necesita vencer a Argentina para avanzar a los octavos de final del Mundial sub 17. | Foto: FIFA FIFA

Fixture de Argentina en el Grupo E del Mundial Sub 17

28/10/19 | España 0-0 Argentina |



31/10/19 | Camerún 1-3 Argentina |



03/11/19 | Argentina vs. Tayikistán | 15:00 horas

Fixture de Tayikistán en el Grupo E del Mundial Sub 17

28/10/19 | Tayikistán 1-0 Camerún |



31/10/19 | España 5-1 Tayikistán |



03/11/19 | Argentina vs. Tayikistán | 15:00 horas

Argentina vs. Tayikistán: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



México: 15:00 horas vía Sky HD, Blue To Go Video Everywhere



Estados Unidos: 16:00 horas vía Telemundo Deportes En Vivo, Fox Soccer Plus, Telemundo



Argentina: 17:00 horas vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play



Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Chile: 17:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Ecuador: 15:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play, Canal Uno



España: 21:00 horas vía Mitele Plus, Movistar LaLiga



Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Conoce donde queda el Estadio Kléber Andrade

Te puede interesar