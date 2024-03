A continuación, revisa el horario de Boca vs. Estudiantes en la onceava jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Este compromiso clave se realizará este domingo 17 de marzo, en el Estadio Jorge Luis Hirschi. La disputa futbolística resultará trascendental para ambos conjuntos que buscan acceder a la siguiente fase del certamen. Además, te informaremos sobre los canales en los que podrás seguir la emocionante disputa en el fútbol argentino.

La disputa entre Boca y Estudiantes es vital en la carrera hacia la siguiente etapa del campeonato. El ‘Azul y Oro’ llega al choque con un impulso significativo después de su gran triunfo por 4 a 2 sobre Racing. En la clasificación, los xeneizes se ubican en quinto lugar con 16 puntos —dos menos que Estudiantes, que está tercero en la Zona B— y ha mostrado un rendimiento sobresaliente en casa.

La contribución de Edinson Cavani será esencial para el encuentro. El atacante charrúa ha recobrado su instinto goleador en los últimos partidos, marcando tres tantos contra Belgrano y otro frente a Racing, este último con un cabezazo. La presencia del uruguayo será fundamental en el conjunto del entrenador Diego Martínez, ya que buscará mantener su racha como anotador.

Estudiantes, por su parte, después de un buen comienzo, está enfrentando dificultades. Recientemente, experimentó una derrota en la final de la Supercopa Argentina frente a River. Además, en la liga local, ha sufrido dos derrotas consecutivas contra Platense y Sarmiento. Aunque se encuentra en el tercer lugar de la tabla, no puede permitirse seguir perdiendo puntos en sus siguientes partidos.

Enzo Pérez se erige como el líder indiscutible de los Pincharratas. El centrocampista retornó al club donde levantó la Copa Libertadores en 2009, mostrando que aún conserva su mejor nivel. Enfrentar a Boca, luego de su paso por River, sin duda tiene un significado especial para él, sobre todo si el resultado del partido puede influir en su avance a la siguiente etapa del torneo.

¿A qué hora juega Boca vs. Estudiantes?

El enfrentamiento entre Boca vs. Estudiantes tendrá lugar en el estadio La Bombonera, este domingo 10 de marzo. El inicio del juego está programado para las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿En qué canal TV ver Boca vs. Estudiantes?

El encuentro entre Boca vs. Estudiantesse emitirá a través de ESPN, AFA Play, Fanatiz y STAR Plus en Sudamérica. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





