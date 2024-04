Con 16 años de edad, Franco Mastantuono ha despertado el interés de clubes grandes en la élite de Europa: Real Madrid, Manchester City, Chelsea y Barcelona tienen en agenda al enganche de River Plate. Precisamente, este último es uno de los que más se ha acercado para finiquitar las negociaciones y concretar su llegada, teniendo en cuenta que tiene pasaporte comunitario y no necesita cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, hay una traba que se relaciona con los problemas económicos de los azulgranas: la cláusula de salida.

No cabe duda que Franco es un diamante en bruto, un ‘10′ con una zurda potente, lo cual lo está llevando a batir récords por su corta edad. La calidad indiscutible de ‘Mastan’, que ha pasado todos los filtros de los departamentos de scoutings de los clubes de referencia en la Champions, es lo que está provocando que ya estén habiendo movimientos, que pueden acabar siendo determinantes.

Según pudo revelar Sport en el mes de febrero, desde Barcelona comenzaron a intentar gestionar su fichaje. El mismo medio ahora cuenta que todo puede romperse antes de abrirse el mercado de fichajes. ¿La razón? River ha blindado al jugador, junto a su entorno familiar.

El cuadro argentino amplió su contrato hasta el 2026, con una mejora significativa del salario y una cláusula de salida que oscila entre los 45 millones de euros. En caso quieran llevarse a la ‘joya’, estarían concretando la mayor venta de un juvenil en la historia del fútbol de Argentina.

Un punto clave para que despierte interés es que tiene pasaporte italiano y el salto a Europa no le obliga a ser mayor de edad. Sin embargo, la renovación se basa en seguir su proceso de crecimiento y formación como futbolista. Además, en River Plate mantienen la lucha por la Copa Libertadores, una vitrina importante.

¿Por qué Barcelona va perdiendo interés?

Si hablamos de temas financieros, de inmediato se relaciona a Barcelona. El equipo no está apto para hacer una operación costosa que podría hacerlo tener problemas con LaLiga. Aunque no está confirmado que ya no irán por él, otros equipos pueden colarse en la pelea.

La estrategia es apelar al sentimiento de Mastantuono por querer jugar en el club, mientras que se ajusta el presupuesto desde el 1 de julio para hacer la regla del uno a uno, que detalla una inversión en traspasos y fichajes como generando equilibrio.

