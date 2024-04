Boca vs. Estudiantes se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de ESPN y TNT Sports, además de las alternativas de streaming disponibles en las plataformas de Star Plus, AFA Play y Fanatiz. Este duelo está pactado para el martes 30 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Argentina, Uruguay y Brasil, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba (Argentina). Los ‘Xeneizes’ llegan a este encuentro después de perder por 4-2 ante Fortaleza por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana, mientras que los ‘Pincharratas’ lo hacen tras caer por 1-0 ante Gremio por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Boca y Estudiantes juegan por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo “Pol” Fernández, Ezequiel “Equi” Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa o Fernando Zuqui, Thiago Palacios; Javier Correa o Edwuin Cetré y Guido Carrillo.