Este martes 16 de abril de 2024, Boca se enfrentará a Godoy Cruz en el Estadio La Bombonera, en un duelo correspondiente a la jornada 14 la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El conjunto ‘xeneize’, dirigido por Diego Martínez, busca obtener el triunfo para meterse en zona de clasificación a la siguiente fase del certamen. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión. ¡Siguen las emociones!

El xeneize, tras la derrota 1 a 0 contra Estudiantes de La Plata el viernes pasado en la continuidad del encuentro que se suspendió en su momento por el desvanecimiento de Javier Altamirano, quedó quinto en su zona con 22 puntos producto de seis victorias, cuatro empates y tres caídas y necesita imponerse contra el Tomba para avanzar a los playoffs.

Depende de sí mismo porque Lanús y el Pincha, que están por encima suyo en la clasificación, se enfrentan entre sí el mismo día y a la misma hora. También jugarán en la definición del grupo Belgrano vs. Racing y Defensa y Justicia vs. Newell’s, pero el resultado de esos encuentros no modifica el panorama del conjunto del barrio porteño de La Boca.

El elenco mendocino ya está clasificado a cuartos de final como líder del grupo. Más allá del resultado que consiga en el estadio Alberto J. Armando, quedará primero y enfrentará en la próxima instancia al cuarto de la zona A (Argentinos Juniors, Barracas Central, River, Talleres, Independiente o Vélez).

Más allá de ese favorable panorama, el entrenador Daniel Oldrá dejó en claro que no guardará a casi ningún futbolista y que buscará una victoria para, sobre todo, dejar fuera de competencia a Boca por lo que significa como rival en las instancias decisivas: “La idea es tratar de ir con lo mejor, con mayoría de titulares. No vamos a regalar nada. Sabemos que los puntos son fundamentales para el próximo torneo. Por ahí uno o dos podemos llegar a guardar, pero la mayoría van a ser titulares. Nos conviene eliminar a Boca de los playoffs porque están acostumbrados a ese tipo de partidos”.

¿A qué hora juegan Boca vs. Godoy Cruz?

El encuentro entre Boca y Godoy Cruz está pactado para este martes 16 de abril desde las 5:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m., en México a la 4:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del sábado 13.

¿En qué canal ver Boca vs. Godoy Cruz?

Boca vs. Godoy Cruz se jugará en el Estadio La Bombonera y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Star Plus y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este compromiso por la web de Depor.

Boca vs. Godoy Cruz: ¿dónde juegan?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR