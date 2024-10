Con 37 años de edad, comienzan a instalarse las dudas sobre la continuidad de la carrera de Lionel Messi. El futbolista argentino se desempeña actualmente en la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami y es una de las figuras en la escuadra rosada. Además, ‘Lio’ fue parte de la obtención del título de la Copa América 2024 de la Selección de Argentina y, para la próxima fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026 su llamado parece estar garantizado. Aunque el panorama parece demostrar que está vigente, el ex Barcelona no ha garantizado su participación en la Copa del Mundo; precisamente, mostró su postura sobre esta idea en una entrevista con Fabrizio Romano.

“Ja. No lo sé, me lo preguntaron un montón de veces más que nada en la Argentina. Espero terminar bien el año, hacer buena pretemporada que no pude hacer el año pasado y, a partir de ahí, desde cómo me siento... Estamos a poco tiempo, pero al mismo tiempo falta. No pienso, vivo el día a día sin pensar más allá”, contó Messi desde Miami.

En la actualidad, Lionel es capitán de la Selección de Argentina y uno de los referentes del equipo. En la última Copa América, tuvo que ser sustituido en la final por una lesión en el tobillo. Esta dolencia lo dejó fuera de la fecha doble de Eliminatorias de setiembre, pero regresó en el mes de octubre. En total -en el presente ciclo de clasificación- ha disputado nueve partidos y tiene seis goles: Ecuador, Perú (2) y Bolivia (2), fueron sus ‘víctimas’.

Gol de Messi para el 1-0 de Argentina vs Bolivia por Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

Argentina, por su parte, se ubica en la primera posición y su presencia en el Mundial 2026 está casi garantizada. La ‘Albiceleste’ es dirigida por Lionel Scaloni y tiene 22 puntos con 7 victorias, 1 empate (ante Venezuela) y 2 derrotas (ante Colombia y Uruguay). Con la cita cerca de su realización, se habla de la presencia de Messi, aunque el ‘10′ no ha dado una respuesta exacta.

Su presente en Inter Miami

Lionel Messi llegó a Inter Miami en el año 2023, tras terminar su contrato con el PSG. Sin embargo, en este 2024, el equipo rosado viene teniendo una temporada destacada, situación que lo coloca en los play-offs de la MLS. Precisamente, fue en el último partido de la etapa regular donde se lució con tres goles ante New England Revolution (triunfo 6-2). Además, en el inicio de la fase eliminatoria arrancó como titular, en la victoria del primer partido ante Atlanta United: “Estamos muy ilusionados y empezamos bien ante Atlanta United (victoria en el primer partido). Debemos seguir trabajando y tratar de llegar lo más lejos posible ya que somos uno de los favoritos”.

Lionel Messi marcó un golazo con Inter Miami. (Video: Apple TV)

Por otro lado, se refirió al fútbol de Estados Unidos: “Hay mucha pasión en la MLS, y esto es algo que yo desconocía un poco, porque sabía de la pasión por el básquet, el béisbol y el fútbol americano, pero pensaba que con el fútbol había un poco menos. Me sorprendió mucho. Es una liga muy competitiva, donde jugar fuera de casa es complicado para todos los equipos. Además, ir a cualquier parte de Estados Unidos y ver estadios llenos de fanáticos es increíble. Me sorprendió porque no sabía eso, y disfruto y amo lo que estoy viviendo”.

En lo que va del 2024, Messi ha participado de 20 partidos y tiene 20 goles con Inter Miami. ‘Lio’ también ha sido de gran ayuda en cuestión de asistencias: cuenta con 11 y han aportado para goles de jugadores como Luis Suárez y Jordi Alba. Son 1576′ minutos los que disputó el astro argentino y se vienen dos duelos más ante Atlanta United, los cuales se jugarán el sábado 2 de noviembre y el día 9 del mismo mes.





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Argentina?

El próximo partido de Argentina será ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el jueves 14 de noviembre desde las 6:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. La ‘Albirroja’ logró ganar a Brasil en condición de local, así que se viene un duro reto para la ‘Albiceleste’.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Perú en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los peruanos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque decisivo para la Blanquirroja de Jorge Fossati, que lucha por el cupo al repechaje.





