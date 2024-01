¡Imposible perdértelo! Boca vs. Sarmiento se enfrentarán en un atractivo duelo, por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y Fanatiz para toda América Latina. En la siguiente nota, conoce dónde y cómo ver este partidazo por la web de Depor.

Dura batalla le plantarán Sarmiento al elenco ‘Xeneize’, luego de un flojo arranque de ambos colosos del fútbol argentino, al jugarse desde este lunes la segunda fecha de la Copa de la Liga.

En la jornada inaugural del torneo, Boca debió conformarse con un empate en cero frente a Platense, en un duelo en el que el ‘Xeneize’, ahora dirigido por Diego Martínez, tuvo un desempeño discreto.

A pesar de no conseguir el triunfo en el debut, Martínez consideró que “hubo aspectos positivos, y fueron bastantes. Queremos que el control se traduzca en lo que pasó en el segundo tiempo, de jugar en campo rival. Cuando estemos completos vamos a ser aún fuertes todavía. Estamos muy contentos con el plantel conformado”.

En una Copa de la Liga casi sin descanso, la segunda fecha comenzó de inmediato la noche del lunes, con el duelo entre Instituto y Atlético Tucumán, mientras que el martes jugaron Huracán-Talleres, Gimnasia La Plata-Independiente Rivadavia, Rosario Central-Banfield, Lanús-Newell’s y Vélez-Independiente.

El miércoles se enfrentarán Argentinos-Riestra, Defensa y Justicia-Platense, Belgrano-San Lorenzo, Racing-Tigre y Barracas Central-River, y el jueves se completará la jornada con Boca-Sarmiento, Unión-Estudiantes y Central Córdoba-Godoy Cruz.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento se enfrentarán por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Pedro Bidegain, este jueves 1 de febrero desde la 5:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 6:00 p.m. En tanto, a partir de las 11:00 p.m., en España.

¿En qué canal ver Boca vs. Sarmiento?

El partido Boca vs. Sarmiento será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, TNT Sports y Fanatiz para todos los países de Sudamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





