Las últimas semanas han estado marcadas por la inquietud entre los seguidores del balompié, a raíz de la situación de Ezequiel Lavezzi. Este exfutbolista argentino, que deslumbró en prestigiosos clubes europeos como el PSG y el Napoli, y que colgó las botas en 2019 jugando para el Hebei Fortune en China, ha generado gran preocupación. Desde el 7 de enero, el ídolo sudamericano está ingresado en la clínica Dharma, un reconocido centro de psiquiatría y salud mental, tratándose de hipomanía. El ‘Pocho’, antes de ser internado, ya había hablado sobre su caso, y, por su parte, familiares, amigos, excompañeros, su expareja y aficionados al fútbol mundial le han enviado continuos mensajes de apoyo.

Después de ser internado en la institución de salud mental, varios medios reportaron que el exfutbolista había sido admitido en una clínica de Buenos Aires a raíz de un fuerte altercado en una discoteca. Estas afirmaciones fueron posteriormente desmentidas de manera categórica por su abogado, Mauricio D’Alessandro.

El jurista especificó: “No está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol, sino por un trastorno psiquiátrico que puede hacer que alguien se haga daño a sí mismo y que puede ser desencadenado por diversos factores”. Posteriormente, explicó que el diagnóstico es “hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo”.

D’Alessandro resaltó que el trastorno mental de Ezequiel podría inducir a conductas autolesivas y añadió: “Ya había sufrido las consecuencias de esta patología en el pasado”. Aunque en los primeros 20 días de tratamiento no se permiten visitas, el abogado, manteniéndose al tanto a través de informes médicos, señaló que la recuperación del exdeportista es “positiva”.

Sin embargo, de acuerdo al letrado, en una entrevista para el portal francés SoFoot, se estima que 'Pocho' requiera aproximadamente tres semanas adicionales internadas. Finalizado este período, Lavezzi decidirá si sigue el tratamiento de forma voluntaria o si se da de alta de la clínica.





¿Qué es la hipomanía?

Es necesario mencionar que según la información brindada por la Escuela de Postgrado de Psicología y Psiquiatría, la hipomanía, enfermedad que sufre el Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi, es “el estado de exaltación mental, caracterizado por unos niveles desorbitados de energía, desinhibición y propensión a la irritación”.

Ojo, un episodio hipomaníaco, se puede extender de uno a cuatro días, presentando síntomas como “tener mucha energía y sentirse eufórico, dormir menos de lo acostumbrado, aumentar la autoestima de manera desmesurada, pensar y hablar mucho más rápido de lo habitual, tener comportamientos impulsivos hacia actividades peligrosas y aumentar la actividad en el ámbito social, laboral o sexual”, menciona el portal especializado Mejor con Salud y aprobado por la psicóloga Elena Sanz.

Para establecer un diagnóstico adecuado, a cargo de un especialista, es necesario que los síntomas persistan durante un período mínimo de cuatro días. Además, es imprescindible que la persona manifieste al menos tres de los síntomas previamente detallados, según lo indica la fuente consultada.

La lucha de Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi fue entrevistado por Matías Vázquez, de El Trece, previo a su ingreso al centro psiquiátrico y reveló que “intenté limpiarme solo en otra clínica en Buenos Aires, pero no pude. No me quedó más remedio... Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos”.

Del mismo modo, el periodista reveló que el ‘Pocho’, con mucha pena, tuvo una charla íntima con su familia y le confesó que la mejor opción era internarse. “Igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme”, aseveró.

Como se recuerda, Lavezzi tuvo que ser internado tras protagonizar un incidente en su domicilio, en el que resultó herido en el abdomen con cortes producidos con una tijera. “De madrugada, empezó a gritar y a decir que había gente en la casa. Su hermano empezó a buscar por todos lados y cogió unas tijeras... El hermano le dijo que no había nadie. Ezequiel Lavezzi insistió en que sí. En ese momento, entró en un estado de tensión y perdió los estribos. Su hermano lo agarra y se caen. Al caer Pocho sintió un dolor agudo. Las heridas superficiales en el abdomen fueron causadas por estas tijeras y no por ninguna otra lesión”, señaló su abogado.

Expareja de Ezequiel Lavezzi le envía un emotivo mensaje

La modelo brasileña Natalia Borges, quien fue pareja de Ezequiel Lavezzi, entre 2020 y 2022, aprovechó las redes sociales para enviarle un mensaje al exfutbolista. Esto ocurrió tras una consulta de un seguidor acerca de la situación actual del exfutbolista argentino.

“Es difícil hablar de Pocho. Yo puedo decir que estoy muy feliz, que ahora está haciendo lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Que ahora espero con todo mi corazón que pueda encontrar su tranquilidad, su felicidad, mejores amigos tal vez y mejores compañías”, manifestó en un inicio Borges.

“Todo pasa por algo. Yo creo que eso pasó para que él esté mucho mejor de lo que estaba. Mando todo el amor y cosas buenas que puedo mandar para él porque yo tengo solo amor en mi corazón”, concluyó la modelo.

Ezequiel Lavezzi fue subcampeón del mundo con Argentina en la Copa de Brasil 2014.





