Superando incluso, muchas veces, la emoción de los clásicos entre equipos históricamente rivales, los duelos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los dos mejores futbolistas de las últimas décadas, siempre han excedido las expectativas. Más allá de los colores que defiendan, el mundo se ha polarizado, alineándose con uno de estos dos astros del balompié. Ahora, estos dos símbolos del deporte rey se preparan para un nuevo capítulo en su rivalidad. Este jueves 1 de febrero, se enfrentarán en un esperado duelo amistoso internacional entre Inter Miami vs. Al Nassr, un evento que promete cautivar y paralizar a aficionados alrededor del globo.

De cara al próximo encuentro, Messi se presenta en una situación algo desalentadora en términos de resultados. Durante este 2024, aún no ha saboreado la victoria. En los tres partidos que el astro argentino ha jugado con las ‘Garzas’, los resultados no han sido favorables. Comenzaron con un empate sin goles frente a la selección de El Salvador, seguido de una derrota por 1-0 ante el FC Dallas, y más recientemente, sufrieron un revés por 4-3 contra el Al Hilal.

En el bando de Cristiano, su equipo aún no ha debutado en lo que va del año. Los dos primeros encuentros de pretemporada en China, frente al Shanghai Shenhua y al Zhejiang, se pospusieron. La causa fue una lesión muscular leve en el gemelo izquierdo de Ronaldo. La decisión se tomó para facilitar la recuperación del luso. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de Al Nassr al respecto, por lo que la atención se centra en el esperado enfrentamiento con los de Miami.

Ante una ‘Pulga’ ansiosa por lograr su primer triunfo del año y un ‘Bicho’ listo para debutar en este 2024, estos dos colosos están a punto de cruzarse una vez más. Su rivalidad histórica los ha llevado a enfrentarse en innumerables ocasiones, abarcando desde amistosos hasta decisivos encuentros en torneos nacionales y continentales. Tanto el de Rosario como el de Lisboa han tenido su cuota de victorias. Pero, ¿cuántas veces exactamente se han medido y quién lleva la delantera en este enfrentamiento?





Messi vs. Cristiano Ronaldo: cuántas veces se han enfrentado

El enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo, programado para este jueves 1 de febrero como parte del duelo Inter Miami vs. Al Nassr en la Riyadh Season Cup, marcará su duelo número 38. Las 37 confrontaciones previas se distribuyen en diversos torneos: 18 encuentros en LaLiga de España, seis en la Champions League, cinco en la Copa del Rey, cinco más en la Supercopa de España, y tres en partidos amistosos internacionales.

Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién domina el historial

El próximo duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo, que tendrá lugar en el estadio Kingdom Arena de Arabia Saudita, marca su encuentro número 38. De los 37 choques previos, Lionel ha salido victorioso en 17 ocasiones, anotando un total de 23 goles. Por su parte, el portugués ha celebrado el triunfo 11 veces y también ha marcado 23 goles. Además, ambos astros han compartido empates en 9 ocasiones.

Messi vs. Cristiano Ronaldo: cómo quedó el último enfrentamiento

La última vez que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vieron las caras fue el 19 de enero de 2023. En aquel entonces, ‘Leo’ aún formaba parte del Paris Saint-Germain y ‘CR7′ recién se había incorporado al cuadro árabe. El enfrentamiento fue en el partido PSG vs. Riyadh XI (combinado de Al Nassr y Al Hilal), celebrado en el Estadio Rey Fahd Internacional de Arabia Saudita. En un emocionante encuentro, el club francés se impuso con un marcador de 5-4, destacándose dos goles del ‘Bicho’ y uno de la ‘Pulga’.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo?

Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo se enfrentarán en un partido amistoso. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Kingdom Arena de Arabia Saudita, este jueves 1 de febrero desde las 12:00 de la tarde, en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 1:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m. En tanto, a partir de las 6:00 p.m., en España.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo?

El partido Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo será transmitido a través de la señal de Apple TV y MLS Season Pass para todos los países de Latinoamérica. En España será por DAZN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por última vez en un amistoso a inicios de 2023. (Foto: Getty Images)





