Con la llegada de la Semana Santa, muchos creen que se vienen días sin fútbol, sin ese hermoso deporte que une multitudes. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Y es que pelota en el mundo no se detiene. Y este viernes, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de un enfrentamiento cargado de emociones, cuando River Plate visite a Huracán en un choque crucial por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. Con ambos equipos con realidades divergentes, las expectativas son altas para un partido que promete ser vibrante desde el pitido inicial.

River Plate llega a este encuentro en lo más alto de la Zona A, empatado en puntos con Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, aunque lidera gracias a una mejor diferencia de goles. Con 21 puntos en su haber, River está ansioso por sellar su pase a los cuartos de final lo antes posible y consolidar su posición en la tabla. Cada punto es vital en esta etapa de la competencia, y los dirigidos por Marcelo Gallardo no quieren dejar nada al azar.

Sin embargo, para Huracán, el panorama es muy diferente. Matemáticamente eliminado de la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, el Globo enfrenta este partido con la intención de dejar una impresión positiva y sumar puntos para mejorar su posición en la tabla. A pesar de haberse mostrado confiados en su capacidad para realizar un buen partido, los días previos al enfrentamiento no han sido fáciles para el equipo dirigido por Martín Demichelis.

Una semana marcada por el caos, con controversias sobre los días libres del plantel y la llegada tardía de los jugadores convocados a sus selecciones, ha agregado un elemento de incertidumbre al ambiente en Huracán. Sin embargo, en el terreno de juego, el equipo buscará dejar de lado las distracciones y concentrarse en ofrecer un buen espectáculo ante su afición.

En cuanto a la alineación inicial, se espera que River Plate realice algunos cambios estratégicos debido al descanso que podrían tener los jugadores convocados. El experimentado defensor Paulo Díaz cederá su lugar al joven talento Daniel Zabala, de tan solo 21 años, quien podría tener la oportunidad de brillar en un escenario tan importante como el Ducó. Con cuatro amistosos ya disputados con el primer equipo, Zabala está listo para aprovechar al máximo esta gran oportunidad y demostrar su valía en el campo de juego.

¿A qué hora juegan Huracán vs. River?

El partido entre los equipos de Huracán y River Plate se juega este viernes 29 de marzo del 2024 a partir de las 8 y 30 de la noche en países como Argentina, Uruguay y Chile. Mientras que en lugares como Perú, Colombia y Ecuador, el juego empezará a las 6 y 30 de la tarde. Con los horarios establecidos, ya no hay excusa para perderse este partidazo.

¿En qué canales pasan el partido Huracán vs. River?

El duelo entre las escuadras de Huracán vs. River podrá verse en Argentina a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT. Mientras que en el resto de países de América Latina será transmitido por ESPN, STAR Plus y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata.

River - Huracán: resumen y goles del partido. (Foto: River)

