River vs. Huracán se enfrentarán EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV HOY, viernes 29 de marzo, por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina en un compromiso que se realizará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de la localidad de Parque Patricios. El duelo está pactado desde las 8:30 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, Fanatiz, ESPN y STAR Plus. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambas escuadras.

Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)

River vs. Huracán: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio o Pablo Solari y Miguel Borja.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fernando Tobio, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Agustín Toledo; Walter Mazzanti, Ignacio Pussetto, Héctor Fertoli; Leandro Garate.