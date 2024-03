River y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles 13 de marzo desde las 9:a0 p.m. (en horario de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el compromiso correspondiente a la Supercopa Argentina. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

River y Estudiantes de La Plata nos tiene preparado un verdadero duelo de campeones. El conjunto dirigido por Martín Demichelis llegó a esta instancia después de ganar la Liga Profesional Argentina 2023, mientras que los de Eduardo Domínguez tras proclamarse en la Copa Argentina 2023. Ahora solo uno se ganada el derecho de ser el supercampeón.

En su último partido por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024, el ‘Millo’ volvió a demostrar que no puede encontrar una regularidad en su juego al empatar por 1-1 con Independiente de Avellaneda. Si bien este resultado no alteró mucho sus posibilidades de clasificar a la siguiente instancia, sí volvió a poner en tela de juicio la capacidad de Martín Demichelis.

El ‘Pincharrata’, entre tanto, perdió por 3-1 ante Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón. Domínguez priorizó el duelo con River Plate, razón por la cual puso una alineación alternativa para evitar un desgaste físico mayor a sus habituales titulares. Veremos si esta fórmula le funciona, ya que podría dar el golpe sobre la mesa y vencer a un equipo que llega con bastantes dudas de por medio.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la fecha 25 de la Liga Profesional Argentina 2023. En aquel encuentro, disputado el 15 de julio del año pasado en el Estadio Más Monumental, River Plate fue ampliamente superior y se quedó con los tres puntos gracias a las anotaciones de Nicolás de la Cruz, Lucas Beltrán y Esequiel Barco; Mauro Méndez puso el descuento para los rioplatenses, pero no fue suficiente para evitar un contundente 3-1.

El último ganador de la Supercopa Argentina fue Boca Juniors, campeón de la Liga Profesional, que venció por 3-0 a Patronato, campeón de la Copa Argentina; todo esto por la edición 2022. Este duelo se jugó en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, y los ‘Xeneizes’ se impusieron con un ‘hat-trick’ de Darío Benedetto, quien aquella tuvo una espectacular actuación.

¿A qué hora juegan River vs. Estudiantes?

El partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata está programado para este miércoles 13 de marzo desde las 7:10 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:10 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:10 p.m., en México a las 6:10 p.m., mientras que en España a la 1:10 a.m. del jueves 14.

¿En qué canal ver River vs. Estudiantes?

El partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será transmitido por la señal exclusiva de TyC Sports, disponible en los canales 629 (SD) y 1629 (HD) de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming vía TyC Sports Play; otra opción disponible será la de Star Plus, pero solo para Sudamérica. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





