Alejandro Garnacho y su pareja Eva García anunciaron este domingo que serán padres. A través de sus redes sociales, el delantero del Manchester United publicó una serie de fotos del baby shower que realizaron para la develación del sexo del bebé. Se conoció que será varón y que su nombre será Enzo. Son días de buenas noticias para el joven argentino, que hace poco renovó contrato hasta 2018 con el equipo de Old Trafford.

“Donde la vida comienza y el amor nunca termina... Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción. No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, Papá y Mamá ya te queremos mucho Enzo”, escribió el atacante de 18 años.

Vestidos de blanco, el delantero y su pareja organizaron una gran reunión en la que estuvieron presentes los familiares y amigos de ambos. Algunos compañeros del Manchester United como Harry Maguirre y Marcel Sabitzer le enviaron sus felicitaciones por medio de las redes sociales.

Alejandro Garnacho no juega desde el pasado 12 de marzo, por una lesión que sufrió en el partido ante Southampton por la Premier League, justo cuando Lionel Scaloni lo había citado para los amistosos de la selección argentina. En estos momentos, el delantero atraviesa la etapa final de su recuperación y pronto volvería a las canchas.

Por otro lado, recientemente se conoció que el jugador de los ‘Red Devils’ no sería cedido por su club para jugar con la selección argentina el Mundial Sub 20. Así lo dio a entender el entrenador Ten Hag durante una conferencia de prensa. “No, la verdad que no lo veo”, señaló de forma contundente sobre esa posibilidad.

Garnacho será del United hasta 2028

Garnacho, criado en las canteras del Getafe y del Atlético de Madrid, llegó a las inferiores del United en 2020. Desde entonces ha disputado 31 partidos con el primer equipo. Apenas tiene 18 años, pero ha demostrado carácter y personalidad en el campo de juego. Ten Hag está contento de tenerlo en su plantel.

“Cuando llegué a este club, soñaba con conseguir mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar títulos con esta camiseta. Estoy muy orgulloso de haber experimentado todos estos momentos. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de seguir mi aventura en el Manchester United”, comentó el argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.