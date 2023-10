Exige una explicación. Días difíciles asoman para Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien fue suspendido por dos años de cualquier actividad deportiva, tras dar positivo en el control de antidopaje por la sustancia de Terbutelina, prohibida en el deporte. Por ello, el futbolista argentino rompió su silencio para aclarar la proveniencia de este elemento. El deportista buscará apelar ante esta sanción que, con 35 años de edad, podría encaminar el fin de su carrera profesional.

“La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”, se lee en el comunicado.

Esta versión había sido contada hace algunos días por el diario Olé. ‘Papu’ aseguró que había ingerido el jarabe con la finalidad de aliviar una tos de noviembre de 2022, cuando formaba parte de Sevilla. El jugador, según confirmación del mismo medio, se enteró de esta situación horas antes de la final Argentina-Francia en el Mundial de Qatar 2022, cuando estaba lesionado de un tobillo, percance que le impidió jugar desde los octavos de final frente a la selección de Australia.

El futbolista no fue parte de los convocados del Monza de Italia (su equipo actual), en la derrota de este domingo ante AS Roma (0-1). Por ahora, todavía no se sabe que decisión tomará respecto a su carrera, si es que no llega a prosperar la apelación de sus abogados.

Comunicado del 'Papu' Gómez sobre caso de dopaje. (Foto: Instagram)













¿Qué es la terbutalina?

La terbutalina es un medicamento clasificado como un agonista beta-2, perteneciente a la familia de los broncodilatadores. Su función principal es expandir las vías respiratorias, lo que facilita una mejor circulación sanguínea y el aumento de la capacidad de esfuerzo para quienes lo utilizan. Además, contribuye a una recuperación más rápida después de actividades físicas.

Esta sustancia es comúnmente prescrita por médicos para prevenir y tratar condiciones como el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que pueden causar sibilancias, dificultades para respirar y falta de aire. El medicamento se toma por vía oral y solo está disponible en farmacias con una receta médica.

Al respecto, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera que todos los agonistas beta 2, incluyendo la terbutalina, son sustancias específicas prohibidas para los deportistas. Otros medicamentos que entran en esta categoría son el arformoterol, fenoterol, formoterol, higenamina, indacaterol, levosalbutamol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, tretoquinol, tulobuterol y vilanterol.





SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.