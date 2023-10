José Mourinho es un director técnico que siempre ha destacado en el campo de juego por sus planteamientos, aunque sus actitudes tampoco pasan desapercibidas en el mundo del fútbol. Este fin de semana, el portugués no fue la excepción. El estratega celebró un gol de Shaarawy para la Roma de manera muy efusiva y, minutos después, señaló al banco del rival de turno (Monza) para posteriormente hacer un gesto de ‘lloriqueo’. Ahora, este acto le costó la tarjeta roja en el Olímpico de Roma y no podrá estar su ex equipo en la próxima fecha: el Inter de Milán.

No cabe duda que Mourinho es un ‘personaje’ y este gesto podría traer consecuencias si es que hubo algún insulto directo de por medio; sin embargo, el DT se pronunció sobre la situación: “El Monza no merecía perder. Nosotros, siempre en dificultad y sufrimiento: partido de bajo nivel técnico. ¿Expulsión por un gesto hacia el banquillo de Monza? Hubo gente tosca e inexperta que tuvo malas palabras contra nosotros el año pasado”.

José Mourinho salió expulsado del Roma vs. Monza. (Video: Difusión)

El equipo romano sigue con su remontada tras el mal arranque de curso y ya suman tres victorias consecutivas en el ‘Calcio’. A mitad de semana disputarán una nueva fecha de la Europa League, esta vez ante Slavia Praga por la fecha 3 del certamen internacional.





¿Qué dijo Mourinho tras su expulsión?

“Me disgusta no estar en el banquillo en cada partido”, aseguró el técnico al final del choque, sabiendo de que se perderá el partido contra Inter de Milán, el próximo 28 de octubre. Por ahora, el equipo ‘neroazurro’ es líder (29 puntos), a la espera de lo que haga Milan.

Curiosamente, ya sucedió la temporada pasada, cuando el setubalense vio el encuentro desde el autobús del equipo, aparcado en el parking de San Siro, por haber sido expulsado la jornada anterior ante el Atalanta. Definitivamente, una anécdota más del portugués.





¿Mourinho a Real Madrid?

José Mourinho se encuentra en el radar. El entrenador portugués actualmente dirige a la Roma, pero su contrato con el club italiano finaliza en 2024, y ha dejado claro que no seguirá más allá de esa fecha.

Si el actual técnico, Carlo Ancelotti, no continúa en su cargo y si el intento de fichar a Xabi Alonso como su reemplazo no llega a concretarse, Mourinho se presenta como una opción sólida para regresar al Real Madrid.

Jose Mourinho fue entrenador del Real Madrid desde 2010 hasta 2013. (Foto: Getty Images)





