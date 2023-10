El gran duelo de los clubes de Sudamérica se avecina mientras el reloj avanza. Boca Juniors avanzó a estas instancias de la Copa Libertadores 2023 al vencer a Palmeiras en tanda de penales (4-2), mientras que Fluminense ganó su lugar al derrotar (4-3) a Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, en las últimas horas, han surgido informes desde Brasil que sugieren la posibilidad de que la sede de la final de este prestigioso torneo, programada para el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, podría cambiar debido a problemas relacionados con el uso del escenario deportivo, en los cuales el Flamengo está involucrado.

Con un gran tiempo de anticipación, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha confirmado que la final se llevará a cabo en el Maracaná, que curiosamente también es el hogar de Fluminense. A pesar de esta coincidencia, no todos los espectadores serán brasileños, ya que Boca contará con un significativo número de seguidores en las gradas. A pesar de ello, recientemente han surgido desacuerdos.

El Flamengo, que también utiliza el recinto en mención como su sede local, ha generado un conflicto debido a que la final continental está programada para el próximo 4 de noviembre, lo que llevó a la Conmebol a solicitar el cierre del estadio dos semanas antes, alrededor del 16 de octubre, con el fin de preservar las condiciones del campo de juego.

A pesar de ello, el ‘Fla’ ha expresado su deseo de jugar en el Maracaná en el partido contra el Vasco Da Gama el 22 de octubre, por el Brasileirao. No obstante, el ‘Mengao’ también tiene la intención de utilizar las instalaciones para su enfrentamiento contra el Bragantino el 29 de ese mismo mes, lo que supone apenas seis días antes de la crucial final de la Copa Libertadores.

Como consecuencia, la directiva del ‘Fla’ se dirigió al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, quien inició un desplazamiento hacia la sede principal de la Conmebol en Luque, Paraguay, trasladando los pedidos del ‘Rubronegro’. Según Globo Esporte la situación habría inquietado a los dirigentes del máximo ente sudamericano de futbol, ya que pone en riesgo la calidad del campo.

De momento, no hay pronunciamiento sobre algún cambio de sede, mientras el Flamengo espera llegar a un acuerdo para el uso del reconocido e histórico Maracaná, o aceptar que se reprogramen sus duelos. De esta forma, a tan solo dos semanas de la final de la Copa, Fluminense y Boca, en medio de este panorama, siguen concentrándose en uno de los eventos más importantes del año.





Copa Libertadores: ¿cómo comprar entradas de Boca vs. Fluminense por final?

Quienes deseen presenciar el enfrentamiento entre Boca y Fluminense, deberán primero registrarse en el sitio web oficial del evento. Luego, tendrán que acceder a la plataforma de compra de entradas para adquirir sus boletos o tickets. La fecha límite para la finalización de la venta de tickets generales es el 3 de noviembre a las 18:00 horas (hora Argentina), aunque es importante tener en cuenta que esta fecha podría estar sujeta a cambios.

Las entradas son nominativas e intransferibles. Dado que cada usuario tiene un límite máximo de compra de 5 boletos (incluyendo al usuario y hasta 4 personas adicionales), será necesario que el comprador registre también a sus invitados al momento de adquirir los tickets.

Fluminense vs. Boca: ¿en qué canales ver?

El Fluminense vs. Boca se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





