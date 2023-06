Juega la selección campeona del mundo. Argentina y Australia se miden este jueves 15 de junio en el Workers’ Stadium de Pekín por un amistoso internacional en fecha FIFA. El duelo está programado para jugarse desde las 7:00 a.m. (horario en Perú, 9:00 a.m. en Argentina). Será importante para sacar conclusiones de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Scaloni seguiría dando rodaje a los jugadores que campeonaron en Qatar 2022.

La ‘Albiceleste’ tuvo una lista de convocados compuesta por aquellos que hicieron historia en tierras árabes, pero también cuenta con jugadores que serán clave en el proceso que se avecina, como Alejandro Garnacho o Facundo Medina, quienes esperan tener minutos en cualquier de los dos duelos programados.

Eso sí, uno de los jugadores que no estará es Gonzalo Montiel, autor del gol que le dio el campeonato mundial a la selección argentina. El futbolista del Sevilla se perderá los encuentros por lesión. Aunque ‘Scalo’ todavía no ha anunciado el once inicial para enfrentar a los australianos, se conoció que Lionel Messi será titular, pero luego del encuentro se irá de la concentración para iniciar sus vacaciones.

La única duda de Scaloni se da por la ausencia de Lautaro Martínez y la llegada tardía de Julián Álvarez, quien demoró por la consagración del Manchester City en la Champions League. La ‘Araña’ recién se sumará al entrenamiento del miércoles. Giovanni Simeone podría iniciar acciones ante Australia.

Alineación de Argentina vs. Australia

La ‘Scaloneta’ saldría con el siguiente once al partido ante los australianos: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez o Gio Simeone.

Argentina: lista de convocados por Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV Eindhoven) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensas: Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Facundo Medina (Lens).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United), Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Alejandro Garnacho (Manchester United), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli) y Nicolás González (Fiorentina).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.