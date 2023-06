Kylian Mbappé activó el primer ‘bombazo’ del mercado de fichajes de verano. A través de una carta que envió el lunes a los altos mandos del Paris Saint-Germain, el delantero francés comunicó que no ejercerá la opción para jugar una temporada más a partir de 2024. Semejante medida ha sacado de cuadro a la directiva del PSG, que ahora se plantea traspasarlo para que no se vaya gratis dentro de doce meses. Los mensajes que llegan del club a los diferentes medios son coincidentes: la carta ha sorprendido a los jeques, pero estos advierten de que, si el jugador quiere irse, no será como agente libre.

Le Parisien señala que PSG “lamenta no solo la forma sino también el momento” del envío de la carta por parte de Mbappé. Añade que en el club “predomina el asombro”, más aún por el hecho de que el envío no era necesario desde el punto de vista legal “para dejar constancia de la decisión” de no continuar más allá de 2024.

Y destaca que en el PSG “algunos ven un medio de presión mediática” por parte del jugador, que se produce “solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte” entre Mbappé y el equipo de la capital.

La Parisien considera que, “igual que el año pasado, la propiedad catarí del club estaba dispuesto a todos los sacrificios” por retener a su estrella indiscutible, sobre la que quieren basar su proyecto deportivo en la próxima década, en el PSG hay “cansancio” y lamentan que las negociaciones no se produzcan “con calma y sin estridencias”, añade.

La emisora pública France Info señaló por su parte que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, está “totalmente sorprendido” por la carta de Mbappé, ya que preveía acordar una renovación de su contrato. Sin embargo, añade que en los despachos del club “están serenos” y envían el mensaje de que “si Kylian Mbappé se quiere ir, no será libre y habrá que pagarlo muy caro”.

Los líos desde inicio de temporada





Mbappé ha ido dejando mensajes de duda sobre el proyecto deportivo del PSG ya desde octubre. Justo tras esas dudas, en la prensa parisina se filtraron las cifras de su nuevo contrato, y que apuntaban a un salario de 72 millones brutos al año, además de una enorme prima de renovación de 180 millones brutos a pagar en tres plazos de 60 cada uno.

En abril, el jugador también chocó con el PSG después de que el club utilizó su imagen, sin pedirle permiso, para la campaña de abonos de la próxima temporada.

Y a finales de mayo, en la gala de premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesional, en la que recibió el trofeo al mejor jugador de Ligue 1, no se pronunció claramente sobre su futuro, ya que se limitó a decir: “Aún me queda un año de contrato, estaré aquí la próxima temporada”.





Kylian Mbappé fue galardonado en los premios de la Ligue 1. (Foto: AFP)





