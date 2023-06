Este martes, Lionel Messi habló sobre su futuro en la Selección de Argentina. El nuevo futbolista del Inter Miami de la MLS sostuvo que no tiene planeado jugar en el Mundial 2026, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos. A pesar de que salió campeón en Qatar 2022 y seguramente tenga la ilusión de defender la corona, el exjugador del PSG descartó participar y reveló que le gustaría estar como espectador.

El astro rosarino, de 35 años de edad, que el jueves será titular en el partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Australia, se refirió una vez más a su futuro en la ‘Albiceleste’. La ‘Pulga’ comentó a la televisión china que está satisfecho después de ganar la última Copa del Mundo y que ese fue su “último Mundial”.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, le dijo el máximo goleador del FC Barcelona a Titan Sports.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que fue jugué mi último Mundial”, añadió el cuatro veces ganador de la Champions League. Son palabras que suenan a una pronta despedida de la ‘Albiceleste’.

Aunque Leo le habría cerrado las puertas a la próxima Copa del Mundo, todavía le quedan algunas historias más por tener en la selección argentina, ya que todo indica que participará en los primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y también en la Copa América 2024, donde buscará ser bicampeón.

Lionel Messi: ¿cuántos Mundiales jugó?

El rosarino ha disputado cinco Mundiales con Argentina. En caso de estar presente en la próxima Copa del Mundo, se convertiría en récord absoluto a nivel mundial como el jugador con más presencias. En estos momentos, está igualado con Lothar Matthaus, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Cabe destacar que su debut en los Mundiales fue en Alemania 2006. Luego participó de forma consecutiva en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Disputó dos finales y por fin logró el anhelado título en la última edición, con la que Argentina cortó una sequía de 36 años sin conseguir la Copa del Mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.