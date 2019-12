La ‘bomba’ está por estallar en el fútbol argentino. Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, reconoció que el deseo de muchos hinchas ‘pincharratas’ se podrían convertir en realidad: hay conversaciones con Andrés Iniesta, el mediocampista español ex Barcelona.

El ídolo de Estudiantes y ahora dirigente del club aseguró que desde su cúpula están haciendo todo lo posible para convertir en realidad un rumor que fue tomando fuerza con el pasar de los días. La llegada de Javier Mascherano fue importante, pues el exculé está colaborando para concertar la llegada del ‘Cerebro’.

“Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, pero sí conversaciones”, aseguró la ‘Brujita’ en diálogo con ‘Radio Rivadavia’. “Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no”, agregó.

La gran amistad entre el ‘Jefecito’ y el ‘Cerebro’, ambos compañeros por muchos años en el Barcelona, hace soñar conque pueda concretarse ese deseo de muchos hinchas de Estudiantes

Además, hay precedentes. Ya antes cracks mundiales han llegado al fútbol argentino y sudamericano, como lo hizo este año Danielle De Rossi, por lo que no es descabellado que se pueda dar el arribo del ahora jugador del Vissel Kobe de Japón y que tiene 35 años.

