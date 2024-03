En las primeras horas de este lunes 25 de marzo, se encontró un acto de amenaza en la entrada de una residencial-country próximo a la ciudad de Rosario —en la zona central-norte de Argentina— lugar de descanso habitual de Ángel Di María y su familia durante sus estancias en su país natal. “Ni Pullaro te va a salvar”, se lee en parte de la misiva dejada en la entrada de la propiedad, por lo que las fuerzas del orden ya vienen investigando. Esta situación se da mientras se baraja el potencial retorno del campeón mundial a su ciudad de origen para integrarse a Rosario Central en junio.

Los agentes del orden de Santa Fe están investigando un pedazo de nylon negro con la inscripción “Familia Di María” que fue lanzado desde un automóvil ocupado por tres individuos a las 2:30 de la madrugada frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde Di María suele alojarse cuando visita Argentina. Los conocidos del futbolista entregaron la prueba a la seguridad del lugar y avisaron a la policía.

Los investigadores están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas, luego de que fuentes del caso consignadas por Clarín confirmaran el mensaje con una amenaza directa dirigida al futbolista del Benfica de Portugal. El deportsta actualmente se encuentra en la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, que este martes jugará contra Costa Rica en Los Angeles.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, se lee en el mensaje dirigido directamente al padre de Ángel Di María. Por el momento, el futbolista, quien fue titular en la victoria por 3-0 contra El Salvador, no ha comentado nada sobre el asunto.

Sobre el posible regreso de Ángel Di María a Rosario Central

Durante la concentración de la Selección Argentina, y en una entrevista a ESPN, Ángel DI María no descartó la posibilidad de volver a jugar en Rosario Central, pero enfatizó en la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad en este momento. “Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están”, manifestó el ‘Fideo’.

Rosario paralizada por la delincuencia

La ciudad de Rosario, situada junto al río Paraná, está sumida en un estado de parálisis, con sus aproximadamente un millón y medio de habitantes viviendo con temor a ser víctimas de la delincuencia. Muchas personas evitan salir a las calles por miedo a ser abordadas por extraños armados. El mismo día en que se informó sobre la amenaza dirigida a Ángel Di María, otra intimidación contra los conductores de autobuses detuvo el servicio durante varias horas.

A las 6:30 de la mañana, se encontró un mensaje escrito a mano en una hoja junto a un dibujo de una bala dentro del autobús número 326 de la empresa Movi Rosario, según informó el periódico La Capital de Rosario. La nota advertía que el este lunes 25 de marzo habría “uno menos” en los recorridos que la compañía realiza por la zona oeste de la mencionada ciudad.

Después del mediodía, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió suspender el paro luego de sostener una reunión con las autoridades municipales y provinciales, durante la cual se prometieron acciones adicionales de seguridad. Se esperaba que durante la tarde se restableciera el servicio de transporte público, señalan medios locales. La interrupción de los autobuses afectó significativamente la rutina diaria de la mañana en Rosario.

Sin embargo, los asesinatos y los tiroteos han ido en aumento en esta región de Argentina. En respuesta a la creciente ola de delitos, el Gobierno liderado por el presidente Javier Milei ha establecido un Comité de Crisis, encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta última anunció que desde el poder ejecutivo buscarán seguir el ejemplo del modelo implementado por Nayib Bukele.

“Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso”, indicó Bullrich. De momento, las Fuerzas Armadas han sido convocadas, y el mandatario Milei ha confirmado que está trabajando en un proyecto de reforma que permitirá a las FF. AA. tomar “acciones adicionales acordes a la calidad de los eventos que están ocurriendo”. Según el medio Perfil, unidades de la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) han llegado al territorio santafesino.

Investigan una amenaza contra Ángel Di María en Rosario Central. (Foto: AFP)





