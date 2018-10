La confesión más humana de un 'extraterrestre'. En cada encuentro con River Plate, Franco Armani es un espectáculo aparte. El portero siempre se luce con grandiosas atajadas para salvar al 'Millonario'. Es, sin dudas, uno de los mejores porteros de Sudamérica, pero siempre llevará la 'espinilla' del Mundial Rusia 2018, donde la Francia de Mbappé le encajó cuatro goles en octavos de final.

En entrevista para el diario 'La Nación' de Argentina, Armani se confesó y reveló que pudo haber hecho algo más ante los 'galos'.



"Podría haber hecho algo más en los goles de Francia, en el tercero de Mbappé, por ejemplo, que me pasó por abajo. Pero bueno, son momentos y circunstancias, es una milésima de segundo. Te equivocas y es gol. Ya está, hay que continuar, no tiene sentido lamentarme ahora", dijo el portero.



Aún así, Armani aseguró que jugar la Copa del Mundo fue lo mejor que le pudo pasar, sobre todo porque no se imaginó que tendría minutos.



El guardameta reconoció, además, que salir del Atlético Nacional para ir a River Plate fue fundamental para llegar a la 'Albiceleste'. "Necesitaba llegar acá para tener la chance en la selección", comentó.

Argentina está en Arabia Saudita, donde enfrentará a Irak y a Brasil por los amistosos de la Fecha FIFA, pero Franco Armani se quedó en Buenos Aires recuperándose de una molestia que le impidió viajar con el resto del plantel de Scaloni.