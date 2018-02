"Si no me pones de titular, te mato": la amenaza de un futbolista con una pistola a su DT Tras el violento episodio, el entrenador Cristian Neira avisó que "no vuelvo más", y de inmediato renunció a su cargo.

El presidente del club lamentó lo ocurrido y aseguró que el jugador ya fue denunciado. (Foto: Infobae) El presidente del club lamentó lo ocurrido y aseguró que el jugador ya fue denunciado. (Foto: Infobae)