No tiene pelos en la lengua y la respondió a Mauro Icardi. El ‘Chiquito’ Romero, desafectado en su momento de la Selección Argentina por Jorge Sampaoli para el Mundial, fue claro sobre las declaraciones del delantero del Inter de Milán. El portero suplente del Manchester United no quiso atacar al esposo de Wanda Nara, pero sí sugerente con cada una de sus declaraciones, sintiendo hasta lástima por lo que vivió Mauro cuando fue convocado hace un año atrás para la Selección.



Un poco más de 24 horas después, Sergio Romero le respondió así a Mauro Icardi. "La verdad, si él lo vio de esa manera, fue una lástima porque podría haber disfrutado o aprovechado de un enganche como Leo (Messi), que metía una pelota en cualquier momento… O del ‘Kun’, o de cualquiera de los muchachos. Lamentablemente, no se dio. Pero por la situación que veníamos viviendo como grupo", expresó el portero de 31 años.



"Chiquito" también explicó el difícil momento que atravesaban los históricos en ese momento en la Selección: "Cuando le tocó venir a compartir con la camada anterior (por Icardi), le tocó hacerlo con un grupo que venía con una mochila muy pesada. Y cuando tienes la responsabilidad en cinco, seis, siete u ocho jugadores es muy difícil… Es muy difícil que esos jugadores estén con una sonrisa en la boca cuando sabes que por cualquier cosa los van a apuntar a ellos. Eso es muy difícil de llevar adelante. Y yo era uno de esos apuntados", agregó el golero que no pudo estar presente en el Mundial de Rusia 2018.



“Cuando vine antes a la Selección no sentía esto que siento hoy. No había tanto compañerismo ni tanta amistad. Ahora somos todos jóvenes, arrancamos de abajo y queremos dar el máximo”, había dicho Mauro Icardi a la prensa de su país tras el triunfo en Mendoza. Ahora ya en Italia, la polémica gira en torno a él y – siempre – sus polémicas declaraciones.