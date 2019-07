Todo casi listo: Argentina presentó su lista final para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima

Argentina tiene la misión de hacer una buena labor en los Juegos Panamericanos 2019 que se celebrarán en Lima a partir de la próxima semana. Los ches no solo tienen un gran plantel para llevarse alguna medalla en disciplina como básquet y hockey, sino también al nivel de fútbol.

Este miércoles, el técnico de la Selección de Argentina Sub 23 , Fernando Bautista, entregó la lista final de jugadores que serán parte de su plantel en estos Juegos Panamericanos 2019. Al final se confirmó que no estará Javier Mascherano, quien no recibió permiso de su club, el Hebei Fortune de la Superliga China.

En el conjunto de Argentina del 'Checho' Bautista solo hay tres jugadores que militan en el fútbol europeo. Estos son Leonel Mosevich, Nicolás González y Santiago Colombatto. Los restantes solo pertenecen a equipos argentinos.

Hay que tener en cuenta que el cuadro argentino integra el Grupo A del campeonato junto a sus similares de Panamá, México y Ecuador. Por su parte, la llave B la integran Jamaica, Honduras, Uruguay y Perú.

Lista definitiva de Argentina en Juegos Panamericanos 2019:

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield) y Juan Pablo Cozzani (Lanús).



Defensas: Aaron Barquett (Argentinos Juniors), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Joaquín Novillo (Belgrano), Leonel Mosevich (CD Nacional), Nicolás Demartini (Temperley) y Facundo Medina (Talleres).



Volantes: Agustín Urzi (Banfield), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Santiago Colombatto (Cagliari), Aníbal Moreno (Newell's) y Lucas Necul (Arsenal).



Delanteros: Adolfo Gaich (San Lorenzo), Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia) y Nicolás González (Stuttgart).

#Sub23 El entrenador Fernando Batista dio a conocer la nómina de futbolistas convocados para afrontar los Juegos Panamericanos Lima 2019. pic.twitter.com/G5k6NjjC9M — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 17 de julio de 2019

