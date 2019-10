River y Boca vuelven con lo justo en otro superclásico por Copa Libertadores

River Plate y Boca Juniors, que en diciembre de 2018 protagonizaron una histórica final de Copa Libertadores ganada por el Millonario en un escenario insospechado, Madrid, vuelven a enfrentarse hoy en el Monumental de Buenos Aires para definir una de las semifinales del mismo torneo continental.



River Plate recuperó en las últimas horas a dos jugadores claves que estaban lesionados, el centrocampista uruguayo Nicolás De la Cruz y el goleador Lucas Pratto. Sin embargo, como llevan varios partidos sin actividad lo más probable es que aguarden su oportunidad en el banquillo.



Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré serían los atacantes titulares, según lo visto en los últimos entrenamientos. Pero Ignacio Scocco, figura y autor de una asistencia y un gol en el triunfo por 0-2 de este sábado antes el Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona, intenta meterse en el once inicial.



Para esta ocasión y aunque no haya un título en juego, las autoridades argentinas organizaron un operativo de seguridad con más de 1.000 efectivos en el que cuidarán especialmente el vehículo que transporte a los jugadores visitantes, que tendrá vidrios especiales.



Cerca de 70.000 entradas se vendieron para los aficionados locales por lo que se espera un estadio completo.

El duelo también se llevará a cabo en las tribunas del estadio Monumental de Buenos Aires en el superclásico River vs Boca. (Foto: AFP) El duelo también se llevará a cabo en las tribunas del estadio Monumental de Buenos Aires en el superclásico River vs Boca. (Foto: AFP)

¿Cómo llega River Plate al Superclásico?

River Plate jugó ante el Lobo con un equipo alternativo para que los habituales titulares lleguen descansados al duelo con Boca Juniors.



Los que quedaron fuera de la lista de convocados porque todavía no se encuentran en óptimas condiciones físicas son el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero y el también centrocampista y capitán Leonardo Ponzio.



"Este partido no va a definir la serie porque claramente es el primero. Apostaremos a buscar el triunfo y si no lo obtenemos también tenemos una chance más", dijo el entrenador, Marcelo Gallardo.



"Imagino que será muy vibrante, es lo que nosotros intentaremos proponer. Esperemos hacer un buen trabajo y que tengamos la dinámica que venimos teniendo en cuanto al juego", añadió.



¿Cómo llega Boca Juniors al Superclásico?

Boca Juniors, por su parte, empató con un equipo alternativo el sábado 1-1 ante Newell's Old Boys en la Bombonera y mantuvo el liderato de la Superliga Argentina con 18 puntos, dos más que el escolta San Lorenzo y cuatro más que River Plate, que está séptimo.



El delantero titular Ramón 'Wanchope' Ábila, que venía de una lesión, jugó 45 minutos y demostró estar recuperado y listo para volver al once inicial.



El centrocampista Eduardo Salvio, que se entrenó diferenciado los últimos días, no jugó pero fue convocado para el encuentro del martes.



"Lo estamos cuidando por precaución, pero no está lesionado", aseguró el entrenador, Gustavo Alfaro.



En el Xeneize solo siete jugadores tienen el puesto asegurado: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister.



Salvio, Ábila, Franco Soldano, Sebastián Villa, el colombiano Frank Fabra, Emmanuel Mas, Emanuel Reynoso y Mauro Zárate luchar por un lugar en el once inicial.



Carlos Tevez, ídolo del club, estará en el banquillo.

El partido de ida de este martes se jugará en el Monumental de Buenos Aires solo ante público local, como es habitual en Argentina.



La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final al Gremio o al Flamengo.

Alineaciones probables del River vs Boca

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.



Entrenador: Marcelo Gallardo.



Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.



Entrenador: Gustavo Alfaro.



Árbitro: el brasileño Raphael Claus será asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires.

¿Dónde y cuándo se juega el River vs Boca

Estadio: 'Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, con capacidad para unos 70.000 espectadores.



Hora: 21.30 local (00.30 GMT del miércoles). 19:30 hora de Perú.



(Con información de Reuters y EFE)