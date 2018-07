Hasta que habló por primera vez de Sampaoli . No emociona con sus dos palabras como el apoteósico regreso de Michael Jordan a los Chicago Bulls en los 90, pero sí tienen bastante significado de lo sucede el ‘Sampa’ en la Selección Argentina . No lo quieren, pero el contrato se encuentra firmado entre ambas partes y dejarlo ir significaría una millonada.



“Sampaoli tiene contrato, es el técnico de la Selección”, indicó el ‘Chiqui’ Tapia a los medios de prensa que acudieron a verlo antes de ingresar a un restaurante en Puerto Madero, Buenos Aires. El ‘Chiqui’ no habló más, puesto que tenía que reunirse con dirigentes de la AFA para hablar sobre el futuro de la Selección de Argentina camino a la Copa América 2019.



Poco antes de sus palabras, el máximo dirigente del fútbol argentino había abrazado a un trabajador de limpieza. "Voy a saludar a un compañero", dijo.



La tensión creció entre la AFA y el entrenador, más allá de una reunión tras otra. Hace dos días, por tercer día consecutivo, el ‘Chiqui’ Tapia y Jorge Sampaoli dialogaron en el predio de Ezeiza.



El técnico quiere conservar un puesto que la AFA proyecta para otro. Y el torneo juvenil de L'Alcúdia es la excusa para un combate de fondo con imprevisible final. Sampaoli no quiere dirigir aquel torneo Sub20, a lo que ha enviado a su asistente Lionel Scaloni.



Por su parte, en la dirigencia de la AFA quieren que Sampaoli cave su tumba para buscar otro técnico.