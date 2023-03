Tras el retiro de Indonesia por problemas sociales, no estaba en los planes de nadie, pero en cuestión de días se convirtió en una realidad: El Mundial Sub 20 se jugará en el país campeón del mundo. De esta manera, la Selección Argentina tendrá un cupo para el certamen, luego del mal rendimiento en el Sudamericano, donde el equipo dirigido por Javier Mascherano no había logrado ninguna plaza para la competencia.

Si bien resta el anuncio formal, la reunión que mantienen por estas horas el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia con el principal dirigente de la FIFA, Gianni Infantino y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue “muy positiva” según la prensa argentina, y la confirmación de la realización de la cita ecuménica en nuestro país es un hecho.

Vale recordar que el ofrecimiento de la AFA ganó terreno rápidamente por un motivo fundamental: poner al país como vitrina de cara a la postulación para a la Copa del Mundo de 2030, junto a Chile, Uruguay y Paraguay.

La Selección Sub-20, al mando de Mascherano, quedó eliminada en el Sudamericano que se disputó en Colombia en enero pasado y no pudo clasificarse a la Copa del Mundo. Luego de la eliminación, el “Jefecito” dejó el cargo, pero ahora Lionel Scaloni intenta que regrese.

Será la segunda vez que Argentina albergue un Mundial Sub 20, ya que también lo hizo en el pasado: fue en 2001, bajo la dirección técnica de José Pekerman y con figuras de la talla de Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio. Ese equipo se consagró campeón al derrotar por 3-0 a Ghana en la final.

Los posibles estadios para el Mundial Sub 20

La chance de que Argentina sea anfitriona del Mundial Sub 20 está cada vez más latente. Y con ello viene la clasificación de la Selección. La AFA ya se postuló y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó la candidatura. A la espera de que se haga oficial, ¿cuáles son las posibles sedes en el país?

En principio se barajan cinco sedes (La Plata, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Córdoba y Chaco).

Estadio Único Madre de Ciudad (Santiago del Estero)

Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata)

Estadio Único Villa Mercedes (San Luis)

Estadio Centenario (Chaco)

Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta)

Estas son las 24 selecciones que estarán en el Mundial Sub 20

1. Argentina

2. Irak

3. Japón

4. Corea del Sur

5. Uzbekistán

6. Gambia

7. Nigeria

8. Senegal

9. Túnez

10. República Dominicana

11. Guatemala

12. Honduras

13. Estados Unidos

14. Brasil

15. Colombia

16. Ecuador

17. Uruguay

18. Fiyi

19. Nueva Zelanda

20. Inglaterra

21. Francia

22. Israel

23. Italia

24. Eslovaquia





