La Selección de Argentina culminó la doble fecha FIFA de marzo con dos triunfos (2-0 ante Panamá en el Monumental y 7-0 ante Curazao en el Madre de Ciudades), aunque los partidos fueron la excusa perfecta para seguir festejando el haber sido campeones del Mundial Qatar 2022, un torneo que empezó con una inesperada derrota ante Arabia Saudita y por el cual Lionel Scaloni pensó en “romper el carnet de entrenador”.

Después de la algarabía, de los reconocimientos y fuegos artificiales en el país, Lionel Scaloni formó parte de “AFA Studio” y se tomó un tiempo para reflexionar sobre la Copa del Mundo, dando detalles del camino a la tercera estrella de la ‘Albiceleste’. Además, contó intimidades sobre su vínculo con Lionel Messi; de admiración aunque, también, de consejero y mentor.

“El partido con Arabia es como para romper el carnet de entrenador. Porque los jugadores hicieron todo lo que les dijimos y aun así perdimos”, declaró el director técnico ganador del premio The Best al mejor del mundo en diálogo con AFA Estudio. “Es un partido de cada mil. Merecimos ganar el primer tiempo por tres o cuatro a cero, y en dos minutos nos pegaron dos goles que nos costó recuperarnos”, contó el DT de Argentina.

Además, Scaloni explicó su estrategia que utilizó en la final ante Francia y se refirió a las razones por las que utilizó a Ángel Di María por el sector izquierdo del ataque. “Con ‘Fideo’ teníamos las mismas dudas para ese partido final que las que teníamos con De Paul para jugar con los Países Bajos, ya que también venía tocado. Por eso dudábamos de lo que nos podía ofrecer. Lo único que teníamos claro era que de jugar, iba a hacerlo por la izquierda y no por la derecha como venía sucediendo”.

Y prosiguió: “Es que a los franceses los teníamos bien vistos desde hacía rato, porque pudieron haber sido nuestros rivales en octavos de final (finalmente la Argentina ganó el Grupo C y se cruzó con Australia, segundo de Francia en la zona D) y entonces sabíamos que si colocábamos a Alexis Mac Allister entre líneas íbamos a hacer que (Jules) Koundé fuera a buscarlo hacia el medio, y (Ousmane) Dembelé no iba a retroceder todo el tiempo hasta su área para marcarlo a Di María. Y así fue”.

Scaloni y su pedido a Messi

El entrenador argentino destacó la actuación del ‘10′ de la selección, e indicó que para Leo la principal diferencia fue que está Copa del Mundo la disputó con mucho placer y felicidad. “Si lo tengo que resumir en una palabra es que él lo disfrutó. Eso es lo que creo que tenía que hacer y lo hizo de la mejor manera. Disfrutar de jugar un Mundial, de jugar al fútbol. Es lo mejor que sabe hacer y lo que se va a llevar en el corazón. El día que no pueda jugar más, va a costar asimilarlo. Él tiene que disfrutar y lo hizo, también, en los momentos difíciles”.

“Le dije: ‘Sacate de la cabeza si es tu último Mundial o no. Vos disfrutá de cada partido que tengas que jugar en la Selección, de cada entrenamiento’. Él con sus compañeros se siente bien. Está cómodo. Es como que los conoce de toda la vida. Al final, es feliz en una cancha de fútbol, entrenando y jugando. Esa es la sensación que a mí me dio. Es lo que más me llena de orgullo, porque era lo que más buscábamos de él. Que disfrute de estar en una Copa del Mundo”, finalizó Lionel Scaloni.





