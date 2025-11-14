Argentina vs Angola por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo por la fecha FIFA. Para seguir la transmisión, debes conectarte a las señales de TyC Sports, Telefe y DSports (DIRECTV y DGO); ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. Este duelo está pactado para el viernes 14 de noviembre desde las 11:00 a.m. (horario en Argentina, Uruguay y Brasil, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el estadio 11 de novembro (Luanda, Angola). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Argentina vs. Angola por amistoso. (Video: AFA)
