Nicolás Otamendi ha demostrado en el Argentina vs Brasil que no solo es de los mejores defensores con el Manchester City. También puede serlo con su selección. Y qué mejor prueba que la milagrosa salvada que protagonizó este martes en el Clásico de las Américas en Arabia Saudita.



Cuando corrían los 27 minutos del primer tiempo, Miranda aprovechó un tiro libre de Neymar. A solo un metro del arco, se encontró con la pelota. Todo estaba listo para que marque el 1-0. Sin embargo, nunca contó con los reflejos de Otamendi.



Con la cabeza y doblando el cuerpo en la linea del arco, el exjugador de Vélez evitó el 1-0 del Argentina vs Brasil con un rechazo de cabeza. Miranda simplemente no podía creer lo que había perdido. Fue la mejor opción del Scratch para marcar en el primer tiempo.



Recordemos que el último Argentina vs Brasil favoreció a la Albiceleste el 9 de junio de 2017. En aquel partido, también un amistoso, si jugó Lionel Messi y los gauchos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.