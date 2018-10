En el puesto era todo un ‘Jefecito’, pero ¿lo será en el banquillo? En medio de la previa del Argentina vs. Irak , la prensa ‘Albiceleste’ ha divulgado el rumor que suena más fuerte para tomar el cargo de director técnico en Argentina. ¿Lionel Scaloni? Claro, es uno de los nombres, pero el que también ha cogido poder es el de Javier Mascherano. Viviendo actualmente en China, el ‘Masche’ podría tomar el cargo para dirigir la Copa América 2019.



Mascherano es del gusto del presidente de la ‘AFA’, el ‘Chiqui’ Tapia. De hecho, el propio mandamás ha viajado hace unas semanas al país asiático para ofrecerle el cargo a futuro al propio ‘Masche’. Sin un encargado oficial del mando de Argentina , el ex jugador del Barcelona es una de las posibilidades que manejan los directivos de cara al próximo.



Como se recuerda, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Diego Simeone han rechazado tajantemente dirigir a la Selección en la actualidad. El proyecto no les seduce, así como la gente que se encuentra en los altos cargos de la AFA. Una situación difícil.



Otro de los candidatos para el puesto es Gerardo Martino, aunque el entrenador del Atlanta United también suena para el cargo en la Selección de México.