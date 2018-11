En la previa del amistoso internacional entre Argentina vs México , Lionel Scaloni dijo que su única "espina clavada" de este periodo ha sido no haber podido entrenar a Leo Messi, quien tras el Mundial 2018, pidió no ser convocado para los amistosos ante la necesidad de tomar un descanso.



"Me hubiera gustado entrenar a Messi, lógicamente. Yo y cualquiera de los que está acá", señaló el técnico en una rueda de prensa en la ciudad de Mendoza, donde la Albiceleste volverá a enfrentarse ante el Tri tras el encuentro del pasado viernes en Córdoba, donde los argentinos ganaron 2-0.



Consultado por si en su periodo como seleccionador interino -desde septiembre pasado tras la salida de Jorge Sampaoli y hasta el partido de ese martes- se ha dejado algo pendiente por hacer, Scaloni fue claro.



"No tuve ninguna espina clavada, lógicamente haber podido entrenar a Leo, nada más", confesó sobre el astro del Barcelona, que tras el Mundial de Rusia no ha vuelto por el momento a jugar con Argentina.



En una pregunta posterior, en la que un periodista se interesaba por si suele hablar con Messi, Scaloni reconoció que "no tenía que haber dicho" nada sobre el rosarino.



"No tenía que haber hablado de él, es un tema que le debe de cansar a él y hasta un poco me cansa a mí, pero como fui yo el que metí la pata y lo dije ahora... Lógicamente hablamos porque él ve fútbol, es el mejor de todos y analiza y lo ve todo", destacó.



Lionel Scaloni tiene opciones de mantenerse como DT de la Selección Argentina. (Foto: Reuters) Lionel Scaloni tiene opciones de mantenerse como DT de la Selección Argentina. (Foto: Reuters)

Buena parte de la rueda de prensa estuvo centrada en su futuro en la selección después del encuentro con los mexicanos, principalmente después de que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, hablase hoy bien de él en una entrevista.



"Scaloni, tranquilamente, con su cuerpo técnico puede conducir la selección mayor. Si la dirigencia del fútbol entiende que es lo mejor, tendrá su oportunidad. Lo viene haciendo bien y nadie puede negar la realidad", afirmó Tapia, que agregó que el próximo 29 de noviembre el Comité Ejecutivo de la AFA anunciará la decisión final sobre el cuerpo técnico.



Si embargo, aunque el entrenador remarcó que Tapia manifiesta "que está contento" y que lo que ha hecho tanto él como sus colaboradores "fue muy bueno", destacó que no han hablado de "nada del futuro".



"Agradezco sus palabras y nosotros sabemos muy bien lo que vinimos a hacer. Sabemos muy bien que mañana es nuestro último partido y lo que pase después se verá. Lógicamente se agradece porque quiere decir que se hizo un buen trabajo", subrayó.



De su paso como técnico de la Albiceleste recordó que ha sido todo "muy rápido e impensado", ya que entró en principio solo para dirigir la Sub-20.



"Y luego surgió la posibilidad de ser entrenador de la Mayor porque no había entrenador. Nunca pensé que pudiera pasar esto. Dejamos en claro que veníamos por seis partidos porque así nos lo hicieron saber. El balance es positivo (...) Era un momento en que Argentina no se jugaba nada. Solo se jugaba el prestigio de ponerse esa camiseta y por eso quisimos que se la pongan chicos que a lo mejor no jugaban continuamente", indicó.



Al respecto, agregó que está probando a todos los jugadores que tienen nivel de selección, y que poco a poco muchos se pueden ir consolidando.



"Es evidente que tengo una buena relación con todos, más allá que después la decisión de jugar o no jugar a algunos no les guste", asumió.



Para el segundo amistoso con México confirmó en el equipo a Gabriel Mercado, Gerónimo Rulli, Walter Kannemann, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña, Santiago Ascacibar, Maximiliano Meza, Erik Lamela, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul y Mauro Icardi. EFE