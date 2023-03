Argentina enfrenta a Panamá este jueves 23 de marzo y uno de los jugadores que más está dando que hablar en la previa del partido amistoso es Enzo Fernández. No solo porque jugará su primer encuentro ya como hombre del Chelsea, sino también por una revelación que hizo sobre su convocatoria al Mundial Qatar 2022 en el que la ‘Albiceleste’ ganó la tercera estrella. Según contó en una entrevista con Morena Beltrán, para AFA Estudio, el volante de 22 años sudó frío al ver que se borró el mensaje de su llamado que el cuerpo técnico de la ‘Scaloneta’ le envió por WhatsApp.

Una semana antes de que se hiciera pública la lista de Scaloni para Qatar 2022, Enzo recibió el aviso a través de un mensaje de voz que estaría en la nómina final. Al día siguiente volvió a revisar el teléfono y se dio cuenta que la conversación había desaparecido al tener activada una configuración especial.

“Mati Manna (ayudante de Scaloni) tenía la configuración de WhatsApp que borra los mensajes en 24 horas. Lo busqué y aparecía el mensaje eliminado. No sabés como me puse. Me mandó un audio y pensé que me iba a quedar en el celular. En un momento de la semana, le estaba por escribir pero dije ‘voy a esperar la lista tranquilo’”, dijo.

“Yo no le quería preguntar a otro porque no sabía si les habían avisado también, ni idea. Y en ese momento tenía onda con todos pero hablaba con muy pocos. Cuando escuché que estaba en la lista definitiva estuve durante 10 minutos llorando solo en la cama, disfrutando”, agregó el exjugador del Benfica.

Enzo Fernández llegó al Chelsea FC tras ganar el Mundial. (Twitter/ @ChelseaFC)





¿A qué hora juegan Argentina vs. Panamá?





Argentina vs. Panamá se miden este jueves 23 de marzo en el estadio Más Monumental de Núñez en marco de un amistoso FIFA. El partido está programado para arrancar desde las 8:30 de la noche (hora local), bajo la transmisión para toda América Latina, a través de las señales de TyC Sports y DIRECTV Sports.

De los 26 jugadores que integraron la plantilla del campeón del mundo, el único ausente será Alejandro ‘Papu’ Gómez, que se recupera de una operación del tobillo y no fue autorizado a viajar por parte del Sevilla. También quedará al margen de la convocatoria Alejandro Garnacho, que sufrió una lesión del tobillo y finalmente se quedará completando la recuperación en Manchester United.





