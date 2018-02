"Volvimos a ser el equipo que todos conocen", fue lo que dijo Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Boca Juniors por 4-2 a San Martín por la Superliga Argentina. El 'Xeneize' quedó listo para el debut por Copa Libertadores y el 'Mellizo' ya prepara lo que será el duelo ante Alianza Lima el próximo jueves en el Estadio Nacional. El entrenador argentino apuntó que el cuadro blanquiazul llegará en las mismas condiciones que el 'Xeneize'.

"Por ahora no pienso en la rotación, mañana vamos a analizar qué hacer el jueves. Para cada partido vamos a ir poniendo lo mejor. Por ahora vamos a tratar de no cambiar mucho", señaló Barros Schelotto en conferencia de prensa.



Añadió: "En la Copa juegas contra rivales de jerarquía y no te perdonan. Pensamos que hay cuatro días de recuperación y Alianza Lima está jugando en este momento, va a llegar con el mismo descanso que nosotros"

Tevez volvió a marcar

Boca Juniors derrotó 4-2 a San Martín de San Juan, un resultado que le permitió extender a 12 puntos la ventaja sobre sus seguidores más cercanos, en uno de los partidos jugados el domingo por la decimoséptima fecha de la Superliga del fútbol argentino.



En el estadio La Bombonera, ante una multitud, Boca se impuso con goles de Carlos Tevez (3), Cristian Pavón (8), el uruguayo Nahitan Nández (67) y Ramón 'Wanchope' Ábila (88), mientras que otro charrúa, Álvaro Fernández (12) y Claudio Spinelli (87) descontaron para el conjunto sanjuanino.