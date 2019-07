De locos: el papel que recibió la esposa de De Rossi ni bien llegó para firmar por Boca [FOTO]

Daniele De Rossi está a punto de ser el bombazo en el mercado de fichajes sudamericano. Y es que el volante italiano, ex AS Roma, ya se encuentra en territorio argentino para firmar contrato con Boca Juniors. Este jueves llegó a Ezeiza y no solo fue recibido por la prensa local, sino también por decenas de hinchas del conjunto xeneize.

El mediocampista no llegó solo a tierras argentinas para ser parte de Boca Juniors, sino que lo hizo con su esposa Sarah Felberbaum. Ella subió una imagen a su cuenta en Instagram - a modo de historia - en la que mostró un papel que le dieron ni bien pisó el aeropuerto argentino. Todo por Daniele De Rossi.

En la imagen se puede ver que le informaron cómo quedó Boca en su partido ante Atlético Paranaense por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores (ganó 1-0 con gol de Alexis Mac Allister). Asimismo, le dieron un cálido a su esposo a De Rossi.

"Saludos para Daniele", también le dijeron. En cuestión de horas, la imagen se volvió viral en las redes argentinas y sobre todo en los fanáticos del cuadro de Gustavo Alfaro.

Daniele De Rossi pasó exámenes médicos este jueves y se espera que el viernes sea presentado a lo grande en Boca. Su esperado debut podría ser este domingo frente a Huracán por la Superliga Argentina.

Esta fue la imagen que subió la pareja de Daniele De Rossi en Instagram.

