Todo tiene su final: Darío Benedetto puso en duda su continuidad en Boca Juniors

Se vienen tiempos de cambios en La Bombonera y de cambios serios. Perder la final de la Copa de la Superliga Argentina ha significado un duro golpe no solo para todo el plantel de Boca Juniors , sino en especial para algunos jugadores, como es el caso de Darío Benedetto. En medio de la 'resaca' del duelo ante Tigre, el 'Pipa' dejó su futuro como 'Xeneize' en el aire.

"No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta", dijo el delantero en diálogo con Fox Sports.



Benedetto no estuvo fino en la final en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, desperdició varias ocasiones y al final Boca se quedó sin la posibilidad de levantar un título más.



Pero fuera del duelo por la Copa, el año para Benedetto no ha sido el mejor. El 'Pipa' sumó 475 minutos sin convertir y en los 20 partidos que jugó en el 2019, hizo apenas cinco goles. Una mala racha que por ahora lo ha llevado a poner en duda su continuidad.

¿A la Serie A?

Pero el futuro de Benedetto no solo pasa por si renueva fuerzas para seguir en Boca, también por si le llega una importante oferta, como la que en su momento (hace tres meses) apareció desde Italia, donde la Roma lo habría tenido en cuenta como recambio de Edin Dzeko, que dejaría a la 'Loba' esta temporada.



Tal vez el elenco italiano tiene en mente reactivar la operación y Benedetto vería con buenos ojos llegar al 'Viejo Continente'. En las próximas semanas se aclarará su panorama.

