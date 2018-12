La posición adoptada por Juan Román Riquelme cayó bien en la dirigencia de Boca Juniors , que está analizando cómo continuar a futuro. Y la decisión del presidente Daniel Angelici y su Comisión Directiva es abrirle una puerta, más allá de que haya coqueteado con presentarse como candidato a titular del 'Xeneize' de cara a las elecciones que se celebrarán en 2019. "Le van a ofrecer que colabore desde algún lado", es la frase que echaron a correr.



Más allá de que se está definiendo el futuro de Guillermo Barros Schelotto (su vínculo termina el 31/12, pero cabe la posibilidad de que Angelici le ofrezca continuar), Riquelme aún no tiene carnet de entrenador, por lo que ese rol queda descartado. Sin embargo, Boca Juniors está buscando reflotar el cargo de mánager. El primer candidato para dicha función es Nicolás Burdisso.



Si Riquelme no acepta el primer ofrecimiento, ya sea porque no lo siente o porque la responsabilidad o exposición es importante, otra opción es integrarlo como parte de una secretaría técnica, o que actúe como asesor, para apuntar futuras incorporaciones o ayude a amalgamar el diálogo entre las inferiores y la Primera. ¿Accederá Riquelme?



Por lo pronto, lo seguro es que en 2019 tendrá su despedida como futbolista en La Bombonera. "Pasó mucho tiempo desde que me retiré y soy honesto, pensé en que no lo iba a hacer. Pero quiero ver a la gente de Boca, quiero vivir un momento más con los hinchas. No sé si a mitad del próximo año, en octubre o en noviembre, pero de ahí no pasa. Dejaré que pasen las Fiestas y comunicaré cuándo será el partido. Necesito entrar a la Bombonera, estar con la gente y sentir el cariño de los hinchas. Los extraño un montón, tengo ganas de ponerme los cortos, los botines y entrar al patio de mi casa. El partido se hace sí o sí".