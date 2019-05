Boca Juniors vs. Argentinos Juniors EN VIVO Bombonera EN DIRECTO Fox Sports ONLINE STREAM Copa de la Superliga

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports 2 / 4:45 p.m.) semifinales de la Copa de la Superliga , este domingo 26 de mayo, desde las 4:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Boca Juniors y Argentinos Juniors.



Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: horarios del partido



México - 4:45 p.m.

Ecuador - 4:45 p.m.

Perú - 4:45 p.m.

Colombia - 4:45 p.m.

Bolivia - 5:45 p.m.

Chile - 5:45 p.m.

Paraguay - 5:45 p.m.

Argentina - 6:45 p.m.

Uruguay - 6:45 p.m.

España - 11:45 p.m.

El domingo pasado, en el Estadio Diego Armando Maradona, Boca Juniors y Argentinos Juniors no se sacaron diferencia y empataron sin goles. Dicho esto, el vencedor del choque de vuelta será el que dispute el título.

Argentinos Juniors, que en la Superliga fue último con solo 22 puntos al cabo de 25 jornadas, es una de las revelaciones en la Copa de la Superliga.



El 'Bicho' tiene como principal objetivo ganar este título y por eso jugó con suplentes este jueves ante el Deportes Tolima en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.



Argentinos Juniors consiguió el jueves una victoria por 1-0 con un agónico gol de Carlos Quintana en la última jugada que le permite llegar confiado al cruce con el 'Xeneize'.



Boca Juniors atraviesa una pequeña crisis goleadora: lleva tres partidos seguidos sin convertir ni encajar goles. El 'Xeneize' no tuvo competencia internacional esta semana y llegará descansado.



Este domingo regresará a la alineación titular el zaguero Carlos Izquierdoz, que debió cumplir una fecha de suspensión. Otro que volverá al once inicial será el atacante Mauro Zárate. El delantero Ramón 'Wanchope' Ábila aguardará en el banquillo porque todavía no se recuperó completamente de su lesión.

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: probables alineaciones

Boca Juinors : Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Iván Marcone, Nahitan Nández; Cristian Pavón, Carlos Tévez, Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Argentinos Juniors: Lucas Chavez; Jonathan Sandoval, Miguel Torren, Carlos Quintana, Elías Gómez; Matías Romero, Franco Moyano, Alexis Mac Allister; Gabriel Hauche, Claudio Spinelli y Leandro Paiva.

