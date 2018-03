Boca Juniors vs. Argentinos Juniors juegan este lunes la jornada 28 de la Superliga Argentina 2018, este lunes cinco de marzo cuando se enfrenten en el Estadio Diego Armando Maradona desde las 7:15 p.m. (hora peruana). El 'Xeneize' es cómodo líder y va en busca de aumentar su ventaja en la cima de la clasificación. En los 'Bichos Colorados' ha sido convocado el peruano Beto da Silva.

PAÍS HORARIO México 6:15 p.m. Perú 7:15 p.m. Colombia 7:15 p.m. Ecuador 7:15 p.m. Argentina 9:15 p.m. Chile 9:15 p.m.

Boca vuelve al torneo local luego de su debut en la Copa Libertadores, donde igualó sin goles frente a Alianza Lima por la primera fecha del Grupo 8.



Para el choque ante Argentinos, el 'Mellizo' no contará con Carlos Tevez, quien arrastra un dolor en el hombro izquierdo, por lo que Barros Schelotto decidió darle descanso. De hecho, no está ni entre los convocados.



Guillermo tampoco contará con los centrales Goltz y Magallán, quienes tampoco fueron tomados en cuenta para el choque por la Libertadores. Pero no todas son malas noticias, pues el 'Xeneize' contará con la vuelta de Pablo Pérez.

Entre tanto, Argentinos Juniors viene de caer en su visita a Talleres por 2 a 0, resultado que lo dejó en la casilla 14 con 24 unidades. De hecho, los dirigidos por Alfredo Berti no ganan desde hace tres fechas. Su último triunfo fue ante Defensa y Justicia por la jornada 14 por 2-1.



Entre los convocados para este cotejo, se encuentra el atacante peruano Beto da Silva, quien el sábado recibió la buena noticia de haber sido llamado por Ricardo Gareca para los amistosos de Perú ante Croacia e Islandia. Aunque lo más seguro es que el lunes tenga que esperar su oportunidad en el banquillo.

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: alineaciones probables:



Boca Jrs. : Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Agustín Heredia, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso o Pablo Pérez; Cristian Pavón, Walter Bou o Ramón Ábila y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Argentinos Jrs.: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich, Guillermo Benítez; Gastón Machín, Fausto Montero, Facundo Barboza; Javier Cabrera, Nicolás González y Damián Batallini. DT: Alfredo Berti.