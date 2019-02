Sorpresa en La Bombonera: Gervasio Núñez marcó el primero de Atlético Tucumán ante Boca Juniors [VIDEO]

Madrugó a los 'Xeneizes'. Gervasio Núñez silenció La Bombonera al anotar el primer gol en el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán apenas a los ocho minutos de iniciado el partido. El volante del 'Decano' aprovechó una desatención de la defensa local para iniciar con buen pie su visita al estadio auriazul, por el partido suspendido de la fecha 15 de la Superliga Argentina.

Una genialidad de Mauro Matos, quien lanzó el centro desde la derecha al punto de penal, donde se encontraba Leandro Díaz que no llegó a desviar el balón pero sí desacomodó a Julio Buffarinni y Esteban Andrada que no desviaron el balón que llegó a los pies de Núñez que no falló.

Atlético Tucumán (32) llegó a la Bombonera con la intención de arrebatarle el tercer lugar de la Superliga Argentina a Boca Juniors (35) y meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Sin la presencia de su goleador la 'Pulga' Rodríguez, los albicelestes sueñan con llegar a la máxima competición internacional.



El 'Xeneize' quiere recortar distancias con los líderes del torneo y soñar con la hazaña en la recta final. Gustavo Alfaro suma cinco partidos oficiales desde que asumió como DT de Boca, todos por Superliga: tres victorias y dos empates. ¿Alargará el invicto?