Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: fecha, horarios y canales en Buenos Aires por la jornada 9 de Superliga

Boca Juniors y Defensa y Justicia se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía FOX Sports, TNT y TV Pública ONLINE TV por la jornada 9 de la Superliga Argentina 2019 desde el Estadio Norberto Tomaghello. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 18:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Xeneizes', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Boca Juniors y Defensa y Justicia.



Boca buscará reponerse de la derrota ante River Plate en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y mantenerse al tope de la Superliga. Más allá de comandar el torneo local, los 'Xeneizes' tienen apuntados sus cañones a la Libertadores. El martes sufrió un fuerte impacto a sus aspiraciones de llegar a la final al perder por 2-0 con River, su verdugo de los últimos tiempos, que incluso podría haber ganado por un margen mayor.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: horarios en el mundo

México - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m

Uruguay - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (lunes 7 de octubre)

Con tres semanas para recuperarse rumbo al desquite del 22 de octubre, Boca buscará dar el primer paso este domingo cuando visite a Defensa y Justicia, de campaña irregular, en uno de los encuentros destacados de la novena jornada. La derrota frente a River no dejó fuera de la Libertadores aún a Boca, pero sí sacudió los cimientos del equipo.



Obligado a ganar por un buen margen en el desquite en La Bombonera, los de Boca también están necesitados de mejorar su imagen después de una pálida tarea colectiva en el estadio Monumental. "Lo anímico no hay que trabajarlo. El vestuario mostró que estos muchachos están de pie. Podemos quedar eliminados, pero dejaremos la piel en la cancha de Boca. Y tenemos confianza en dar vuelta (la semifinal)", remarcó el entrenador Gustavo Alfaro luego de la caída frente a River.



Con 18 puntos en su cuenta, Boca se ha mostrado firme en la Superliga, en la que está invicto, pero no puede descuidarse porque detrás suyo asoman varios aspirantes a desbancarlo, entre ellos San Lorenzo y Talleres de Córdoba (16), mientras que los modestos Arsenal, Argentinos Juniors y Lanús (15) acechan a la espera de un tropiezo.

Es probable que el entrenador, Gustavo Alfaro, use este encuentro como banco de pruebas en busca de la alineación ideal para el partido de vuelta ante su clásico rival. Nicolás Capaldo se retiró dolorido ante River Plate y es poco probable que pueda ser titular.



Defensa y Justicia tuvo un mal comienzo en el torneo con tres derrotas consecutivas, pero luego enderezó el rumbo con tres victorias, un empate y una derrota. El 'Halcón', subcampeón de la Superliga pasada, es decimoquinto y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación para las copas internacionales.



