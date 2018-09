Boca Juniors vs. Gimnasia se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina 2018. Los 'xeneizes' no pudieron plasmar su juego basado en la jerarquía y efectividad, dejando que el rival pueda aprovechar la única que tuvo. Hurtado no perdonó.

Cuando parecía que el partido se iba a la tanda de penales, la jugada por el lado izquierdo terminó en un centro al borde del área chica. Hurtado apareció con fuerza para sacar del camino a Magallán y anotar el 1-0 a los 90 minutos.

A pesar de jugar con la gran mayoría de sus titulares, Boca se vio superado en varios pasajes por Gimnasia, y el cotejo parecía encaminarse hacia la definición por penales, hasta que a los 44 minutos del segundo tiempo, luego de un centro desde la derecha, el juvenil venezolano Jan Hurtado empujó la pelota a la red y desató el festejo de Gimnasia.



El equipo platense se medirá en los cuartos de final con Central Córdoba de Santiago del Estero, que venció a Brown de Adrogué.