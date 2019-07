Benedetto se quedó sin dorsal: 'Wanchope' Ábila utilizará el '9' en la Superliga Argentina 2019

Boca Juniors se enfrenta este domingo a Huracán por la primera fecha de la Superliga Argentina. El equipo de Gustavo Alfaro espera arrancar el torneo con el pie derecho; sin embargo, no podrá contar con uno de sus goleadores. Hablamos de Dario Benedetto , quien parece tener todo listo para seguir su carrera en Francia.

La noticia que el atacante no continuará fue confirmada por las redes sociales del club, que a pesar de no realizar una publicación oficial, reveló los dorsales de los concentrados para jugar ante el Globo, donde se observa que 'Wanchope' Ábila será el elegido de vestir la camiseta '9' y no Benedetto.

El exHuracán, quien en la Copa Libertadores seguirá usando su clásica 17, heredó la del 'Pipa' y a sus 29 años será el encargado de lucir ese histórico número en su espalda durante el torneo local todo este 2019.

Boca Juniors afrontará su compromiso, mirando de reojo el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. El 'Xeneize', a mitad de semana, dio un gran paso para avanzar a la siguiente ronda, tras vencer 1-0 a Atlético Paranaense en Curitiba.



Eduardo Salvio , uno de los flamantes fichajes de Boca Juniors para la nueva temporada, podría hacer su debut oficial en el club. Seguramente en uno de los palcos alentará el italiano Daniele De Rossi, refuerzo estrella del 'Xeneize'.



Wanchope Ábila utilizará el dorsal '9'. Wanchope Ábila utilizará el dorsal '9'.

