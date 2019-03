Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde VER EN DIRECTO la Superliga Argentina?

Boca Juniors recibe este sábado 9 de marzo a San Lorenzo por la fecha 21 de la Superliga Argentina en La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido vía FOX Sports en diferentes partes de Latinoamérica y Depor te traerá toda la información del fútbol argentino para no perderte detalles del fútbol argetino. Además, conoce cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

La Bombonera será escenario y testigo de uno de los partidos más esperado de la Superliga Argentina. Boca Juniors , tras empatar sin goles ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores, tiene una gran oportunidad de sumar tres puntos frente a San Lorenzo, que también viene de igualar ante Melgar en Arequipa y que sigue sin ganar este año en el torneo local.

El equipo ‘Xeneize’ comandado por Gustavo Alfaro ha tenio una actividad reciente en la Copa Libertadores , y aunque mereció llevarse los tres primeros puntos en el certamen internacional, viene entonado tras alcanzar 41 puntos en la tabla de posiciones ubicándose en el tercer lugar tras su última victoria ante Unión.

Por otro lado, el equipo de Jorge Almirón es último de la clasificación de la Superliga Argentina , con apenas 17 puntos después del tropiezo en la jornada anterior con Argentinos Juniors. A media semana, San Lorenzo pudo llevar más de un punto en la alura de Arequipa por Copa Libertadores.

Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs. San Lorenzo

Argentina: FOX Play Sur, TNT Sports, FOX Sports 2

Brasil:. FOX Play Brazil, FOX Sports 1 Brasil

Chile: FOX Sports 2

Ecuador: FOX Sports 2

Paraguay: FOX Sports 2

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Estados Unidos: Fanatiz USA

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2



Horarios en el mundo para ver Boca vs. San Lorenzo por la Superliga Argentina

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (10 de marzo)

España: 1:30 am (10 de marzo)

Japón: 10:30 am (10 de marzo)



Las máximas goleadas entre Boca Juniors y San Lorenzo

Las máximas goleadas fueron el 7-1 a favor de Boca Juniors en el Apertura 206, el 6-0 en el Metropolitano 1974, también a favor del club de La Boca. A continuación, te dejamos una lista grande de los resultados más abultados entre ambos escuadras previo al duelo por la Superliga Argentina.