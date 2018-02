Carlos Tevez llegó este 2018 a Boca Juniors con el objetivo de salir campeón de la Superliga Argentina y en la Copa Libertadores. Lo más importante para el delantero es hacer los goles, pero también tiene un peso importante en el vestuario por su gran liderazgo.

Este domingo, antes de enfrentar a Temperley por el torneo argentino, el 'Apache' reunió a sus compañeros de equipo en el túnel de la Bombonera para hacerles recordar lo importante que es vencer en todos los partidos.

" Vamos a empezar a leer los partidos, a saber cómo lo ganamos". "Nosotros vamos más allá (que este partido). Vamos por la Libertadores, por River. Vamos a ganar desde el primer minuto", explicó Tevez.

"Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca porque es lo último que me queda. Quiero disfrutar de todo, no me presiono porque sé que tengo que rendir dentro de la cancha, pero disfrutando y con alegría se me va a hacer mucho más fácil", fue lo que dijo Carlos tras su regreso de China y parece que lo está cumpliendo.