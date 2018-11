Carlos Tevez anotó un doblete en el Boca Juniors vs. Tigre y fue el gran protagonista; sin embargo, no solo fue por los goles, también fue por la imagen que proyectó al final del a primera parte uando interrumpió su camino hacia los vestuarios de La Bombonera y le provocó gran emoción a un niño hincha. El 'Apache' no tuvo mejor idea que regalarle su camiseta al seguidor del 'Xeneize'.

Al final del primer tiempo del duelo entre Boca Juniors y Tigre , Carlos Tevez se dirigió a una de las tribunas, se sacó la indumentaria y se la obsequió al niño, que reaccionó con una enorme sonrisa.

Tévez y el genial gesto que tuvo con pequeño hincha de La Bombonera.

El gran gesto de Carlos Tevez fue captado por las cámaras de TV. El niño se llevó un gran recuerdo del delantero de Boca Juniors, que había marcado el gol del empate parcial a los 26', en el marco de la fecha 11 de la Superliga argentina. Federico González (11') abrió el marcador.

Boca Juniors, luego de este encuentro, quedará listo para la final de ida de la Copa Libertadores ante River Plate, programado para el próximo sábado 10 de noviembre.