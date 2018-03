Boca Juniors vs. Tigre se miden hoy 10 de marzo en La Bombonera por la fecha 19 de la Superliga Argentina 2018. El partido, programado para las 7 y 15 de la noche (hora argentina y 5 y 15 de la tarde en Perú), será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio argentino a través de la señal de TNT Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto.



Boca Juniors viene de sufrir una dura caída en su visita al modesto Argentinos Juniors, que el lunes pasado le propinó una lección y lo derrotó por un incuestionable 2-0, en un partido en el que el líder del campeonato fue superado de principio a fin.



País Hora Perú 17:15 México 16:15 Argentina 19:15 Colombia 17:15 Ecuador 17:15 Chile 19:15

Luego del estreno en la Copa Libertadores con un empate 0-0 en Perú ante Alianza Lima, el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, dispuso darles descanso a varios titulares y contra Argentinos alineó a algunos suplentes, que rindieron muy por debajo de lo esperado en una derrota que instaló varias dudas.



El tropiezo de Boca Juniors llegó en un momento inoportuno, justo cuando en el horizonte asoma el Superclásico que disputará el 14 de marzo a todo o nada contra River Plate, en el que estará en liza la Supercopa Argentina, un trofeo que disputan el último campeón del torneo de primera (Boca) y el vencedor de la Copa Argentina (River).

Dentro de este panorama, vale destacar que el equipo auriazul domina con mucha comodidad la Superliga Argentina 2018 , ya que a pesar de la reciente caída comanda las posiciones con 43 puntos y una ventaja de 8 sobre Talleres (35), su seguidor más cercano, mientras que detrás asoman San Lorenzo e Independiente (32), que completan el podio con un partido pendiente entre ellos.



De todos modos, Barros Schelotto sabe que su equipo no puede relajarse en exceso, ni tampoco generar aún más dudas.



Por eso intentará enderezar el timón frente a Tigre, un adversario que ronda las últimas posiciones y lucha por no descender, pero que acumula cinco partidos sin caídas y viene de arrebatarle un empate en cero a Talleres de Córdoba.



Boca Juniors vs. Tigre: alineaciones probables



Boca Juniors: Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nandez, Barrios, Perez; Pavon, Tevez, Cardona.



Tigre: Chiarini; Pérez Acuña, Niz, Canuto, Garré; Menossi, Cardozo; Pérez García, Morales, Janson; Stracqualursi