Desde el José Almafitani: Boca Juniors vs. Vélez Sársfield EN VIVO por la Copa de la Superliga 2019

Boca Juniors vs. Vélez (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports 2 / 6:00 p.m.) se ven las caras este domingo 12 de mayo, por la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga Argentina , en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com

Fox Sports 2 transmite este choque en Sudamérica. En Estados Unidos vía TyC Sports Internacional. Streaming HD por Fanatiz USA y Fox Play.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

Boca Juniors visita este domingo a Vélez Sarsfield, uno de los equipos revelación de la Superliga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Los cuartos de final de la Copa de la Superliga Argentina tiene un partido que sin duda es el plato fuerte de esta instancia del certamen.



Este cotejo marcará el regreso del ahora delantero xeneize Mauro Zaráte al José Amalfitani, estadio del club en el que se formó y que lo tenía como uno de sus máximos ídolos hasta que decidió fichar por el Boca Juniors.



La escuadra que dirige Gustavo Alfaro llega motivado y envalentonado tras clasificarse este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero de su grupo al vencer en la Bombonera al Atlético Paranaense por 2-1 con un gol de Carlos Tevez en el último minuto.

Vélez Sarsfield, que dirige Gabriel Heinze y donde milita el peruano Luis Abram, espera sacar provecho de su condición de local para afrontar con optimismo el duelo de revancha en La Bombonera, el próximo jueves 16 de mayo.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: alineaciones probables

Boca Juniors : E. Andrada, C. Izquierdoz, F. Fabra, J. Alonso, M. Weigandt, E. Reynoso, J. Campuzano, E. Almendra, C. Tevez, R. Ábila, C. Pavón.



Vélez Sarsfield: L. Hoyos, Luis Abram, J. Laso, B. Cufré, H. De La Fuente, G. Giménez, P. Galdames, A. Bouzat, Matías Vargas, L. Fernández, T. Almada.

