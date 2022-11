EN VIVO Boca vs Racing (TRANSMISIÓN EN DIRECO ONLINE) por el Trofeo de Campeones. Ambos equipos se ven las caras este domingo 6 de noviembre desde las 03:00 p. m. (hora peruana) y 05:00 p. m. (hora argentina) en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis. Para este cotejo el cuadro ‘xeneize’ podría contar con gran parte de sus jugadores titulares, mientras que la ‘Academia’, que accedió a esta instancia tras vencer a Tigre a mitad de semana, no podrá tener en sus filas a Enzo Copetti. El duelo será televisado por las señales de ESPN Premium, TNT Sports, Star+, Flow y Directv Go. También puedes seguir el minuto a minuto e incidencias en Depor.com





Boca vs Racing: alineaciones probables

Boca: Rossi, Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra, Fernández, Varela, Romero, Ramírez, Benedetto, Villa.

Racing: Arias, Sigali, Pillud, Mena, Piovi, Gómez, Rojas, Moreno, Alcaraz, Romero, Carbonero.





Celebración de Boca Juniors tras conseguir el título de la Copa Argentina. (Video: CABJ)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR